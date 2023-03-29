鄭運鵬諷馬英九二百五　他反轟「中國鵬」這事：最沒資格出來講話

▲馬英九題字「和平奮鬥，振興中華」時，落款寫下「百一二，三，廿八（112.3.28）」的中華民國紀年。（圖／前總統馬英九辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九赴陸開啟「和平祭祖之旅」，前往南京中山陵拜謁國父孫中山，在題字「和平奮鬥，振興中華」時，落款寫下「百一二，三，廿八（112.3.28）」的中華民國紀年，民進黨立委鄭運鵬就諷刺，如果「百十二」變成國民黨赴中的慣例，再過138年，就會寫成「二百五」。對此，國民黨前台南市議員謝龍介的姪子謝克洋也發文反批，「中國鵬」不知道哪來的臉皮諷刺馬英九，忘記自己當初在中國做生意是怎麼填寫資料的。

馬英九28日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，在公開發表談話的內容當中，直接提及「中華民國」與「前總統」，不僅如此，更在題字「和平奮鬥，振興中華」時，落款時更寫下「百一二，三，廿八（112.3.28）」的中華民國紀年。此舉引發外界熱烈討論。

鄭運鵬29日就表示，馬英九前在中國表演出「中華民國、前總統」等關鍵詞，雖然刻意閃躲，例如：提示中華民國是用「百十二」來迴避；講前總統職務，是以孫文的臨時大總統提示，講到自己的職務則是用「這個」來代替閃躲，甚至講到自己結巴，但他認為有嘗試過，還是要給予肯定。他再諷刺，比較麻煩的是，如果「百十二」變成國民黨赴中的慣例，再過138年，就會寫成「二百五」，逃避可恥但有用，阿Q雖然好笑但還是可以度小月。

對此，謝克洋則反擊，民進黨有些人一生致力於台獨，要罵馬英九他沒什麼意見，「但這個中國鵬最沒資格出來講話。」他批評，鄭運鵬不知道哪來的臉皮諷刺馬英九，寫個百十二也能諷刺「再過138年變成二百五」，卻忘記自己當初在中國是怎麼填寫資料的，他提到，鄭運鵬當初在中國做生意時，國籍直接寫上「中國」，申請專利的地址也寫上「中國台灣省」，還辯稱是國際專利申請困難，「笑死！自己跑去中國做生意，想大賺人民幣結果怪中國打壓？有人逼你去中國當中國鵬嗎？」

謝克洋強調，自己尊敬某些民進黨的人，是因為他們有自己的堅持與理想，但像鄭運鵬這種為了賺紅錢，都願意矮化自己國格的政治人物，根本就不配繼續留在民進黨，只會讓別人看民進黨沒有，以為民進黨都是一群「只有利益，沒有道義」的騙子。