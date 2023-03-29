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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦稱「有義務幫國家加分」　藍委反批：蔡英文刻意沒收國名

▲▼國民黨立委賴士葆19日受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

前總統馬英九展開訪陸「和平祭祖之旅」，落款時以民國紀年寫下「百十二」，並自稱前總統、喊出「民國」，讓行政院副院長鄭文燦大讚「馬英九有義務幫國家加分，中華民國在台灣是一個事實，也是兩岸互動的出發點。」不過，藍營立委賴士葆卻質疑，如果鄭文燦覺得提到中華民國可以幫國家加分，為什麼總統蔡英文刻意沒收中華民國的國名？

賴士葆29日表示，馬英九在中山陵提到他自己前總統的身分，及孫中山推翻滿清，建立亞洲第一個民主共和國「中華民國」至今已經112年，強化中華民國存在的事實，這些都值得肯定讚許。

對於公開捍衛中華民國議題，賴士葆指出，鄭文燦曾說前總統有義務要幫國家加分，但根據媒體統計，在過去重要場合中，蔡英文曾多次刻意不提「中華民國」，以「台灣」來代替。

賴士葆舉例，蔡英文在2020就職演說時提到「台灣」46次、提及「中華民國」4次；在2021國慶演說時提及「台灣」51次、提及「中華民國」9次；在2022國慶演說時提及「台灣」48次、提及「中華民國台灣」3次。很顯然，「中華民國」這個稱謂早就被蔡政府沒收，以「台灣」取而代之，如果鄭文燦覺得提到中華民國可以幫國家加分，為什麼蔡英文在國家重要慶典要讓中華民國幾乎消失？國慶日的主視覺為何刻意消失國旗和國號？

賴士葆強調，2016年蔡英文出訪巴拿馬簽名寫下台灣總統「President of Taiwan」，蔡英文即將出訪友邦國家，提醒蔡英文她是根據中華民國憲法選出來的中華民國總統，雖然她刻意沒收中華民國的國名，但他還是要呼籲蔡英文「捍衛中華民國的國名。」

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