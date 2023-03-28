　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本夯爆！台人10PM抵羽田機場　「排5hrs才出海關」傻了

▲▼疫情趨緩，民眾報復式出國旅行。（圖／記者謝盛帆攝）

▲疫情趨緩，民眾紛紛飛出國旅行。（圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國境自去年10月開放，台人紛紛飛出國玩，有民眾昨（27）日發文指出，家人坐26日晚上的班機前往日本，抵達羽田機場時是晚上10點，沒想到排了5個多小時才出海關，到飯店已經是日本時間快凌晨5點，便提醒其他人，如果近期有要去日本的話，要有心理準備會排很久，引發話題。

熱愛日本的前台大醫師林氏璧除了創立粉專「日本自助旅遊中毒者」，也開社團讓同好分享日本旅遊的種種。就有網友透露，家人坐晚班機，在晚上10點抵達羽田機場，排了5個多小時才出海關，到飯店已經快日本時間凌晨5點了，便提醒「近期去日本的團友要有心理準備呦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，原PO還有貼出LINE截圖，看到家人傳來排隊照，詫異直呼「比我們上次去的還長耶！」家人則回「長很多」，因為只有5個海關在辦理，「一度只有3個」。情報一出，不少人也傻了，「排了『5』個小時！」「不是連假，怎麼會那麼久？」「現在要去玩真的要有心理準備」、「2個小時的人流，足以把海關前面的線給排滿了，5個小時是怎麼排？」

▲▼東京隅田公園櫻花，隅田川櫻花，東京旅遊，東京賞櫻，日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

▲不少人3～4月會到日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

不過，就有網友指出，其實這並非常態，「不只羽田，成田也有排很久，就是運氣」、「剛剛看了一下，同一時間有5架班機抵達，外加是最後降落的，再加上只開3到5個口，難怪會塞成這樣」、「不知道是不是有什麼原因？留言看下來，一般都是1個小時左右」、「2個禮拜前，也是3月同一班，只花了不到半小時就領到行李了，這不是常態，不用擔心。」

其中，有人分享自身經驗，說他20日飛往羽田機場，表定1730落地，「下機直衝入國審查排隊，紙本跟QR code沒有分流也沒有差異，最後出管制區已經1900後（入國審查櫃台全開，海關電子化也全開，但是排隊刷護照排很久）」，並點出另一個關鍵，「傍晚或晚上到達羽田的遊客真的很多喔！當下周圍9成以上是歐美遊客。」

還有近期前往的國人紛紛回報，「上個月沖繩午班，從下機到出海關花30分鐘入關；上禮拜福岡早班飛機10點到，卻花3小時」、「我前天中午飛成田，完全沒有排到隊，不到30分鐘出關拿到行李耶」、「我有朋友近期晚上搭廉航到，也是說很慢。主要是好像說，晚上抵達人沒有很多，但海關人員少非常多，所以反而是非熱門時間抵達要弄比較久」、「這2周是他們的假期，基本上人很多，還有就是日本有補助國民旅遊，所以不管去哪人都超多。」

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
楊丞琳「月台吻李榮浩」！　夫妻返台現蹤松機
快訊／楊子儀突退出八點檔拍攝　三立聲明：中止一切合作
汪小菲不服上訴！　大S「9字回應了」
快訊／動物園檢驗結束　狒狒遺體送往淡水
快訊／狒狒中槍他「忙拍照」　農業局約談：緊繃多日一時放鬆
LIVE／狒狒枉死誰下令開槍？真相大追緝　爆血重摔畫面令人怒
狒狒爆血還被重摔！　砰一聲「倒進籠」影片曝
狒狒被射殺！　她驚「獵人這舉動最可怕」
快訊／被指授權開槍！六福村最新聲明：將對獵人提告

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

尪當「7年家庭主夫」不回職場！人妻年薪250萬嘆：心累想離婚

狒狒遭槍殺！動保盟提五大疑點　要求檢調單位介入調查

2歲童染諾羅！爸媽戴口罩換尿布仍中鏢　醫：手套更重要

好市多進口「鮮橙」驗出禁用農藥！本季草莓累計19批違規

狒狒中槍被擺拍　律師曝1狀況嗆北七：台灣生命教育真的不夠

這5生肖女「今生注定愛得很累」　她易被渣男玩弄！

快訊／動物園檢驗結束！狒狒遺體轉送家衛所解剖　死因預計1周出爐

鼎泰豐食譜很公開…卻無人能超越？網點出「1關鍵」：沒對手

日本夯爆！台人10PM抵羽田機場　「排5hrs才出海關」傻了

不斷更新／兇手到底是誰？　狒狒枉死之謎「還原關鍵現場」

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

狒狒落網

余苑綺病逝7個月…李亞萍放不下　抱謝金燕痛哭：她都沒讓我夢到

狒狒死亡！圍捕被獵槍擊中　林務局：通知在場人員說明

「廣闊的街頭比鳥籠套房好！」　另類街友曝：女友一起睡地上

東非狒狒抓到了！農業局「正面對峙」　擊發1槍結束逃亡之旅

尪當「7年家庭主夫」不回職場！人妻年薪250萬嘆：心累想離婚

狒狒遭槍殺！動保盟提五大疑點　要求檢調單位介入調查

2歲童染諾羅！爸媽戴口罩換尿布仍中鏢　醫：手套更重要

好市多進口「鮮橙」驗出禁用農藥！本季草莓累計19批違規

狒狒中槍被擺拍　律師曝1狀況嗆北七：台灣生命教育真的不夠

這5生肖女「今生注定愛得很累」　她易被渣男玩弄！

快訊／動物園檢驗結束！狒狒遺體轉送家衛所解剖　死因預計1周出爐

鼎泰豐食譜很公開…卻無人能超越？網點出「1關鍵」：沒對手

日本夯爆！台人10PM抵羽田機場　「排5hrs才出海關」傻了

不斷更新／兇手到底是誰？　狒狒枉死之謎「還原關鍵現場」

張育成戲劇性開季大聯盟　韓媒撰文「台灣浪人MLB生存記」

娶太多老婆操壞身體　「英國結婚8次男」放棄再娶要住養老院

00878、0056兩檔千金ETF怎麼選　一文看從哪些面向比較

陳時中回牙醫本業！談政壇卻喊「沒有真的離開」、再不再選「難說」

楊丞琳「月台吻李榮浩」畫面全被拍！　夫妻返台現蹤松山機場

美國人妻「直播殺夫」！尖叫後秒切斷　當女兒面殘暴開槍

九二共識是中華民國？　侯友宜：重要是台海穩定、區域和平

尪當「7年家庭主夫」不回職場！人妻年薪250萬嘆：心累想離婚

狒狒遭槍殺！動保盟提五大疑點　要求檢調單位介入調查

國軍又出包「弄丟槍管」　陳建仁：結果出爐要嚴加處理

生活熱門新聞

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

未來23天「4生肖衰爆」大破財

驚見保時捷計程車！駕駛跑3年賺1輛特斯拉

他爽收沖繩伴手禮！翻面看一層薄霧怒了

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

4月桃花運4星座旺爆　前任求復合新追求者超多

台大教授製圖悼狒狒！萬人淚：代價好大

狒狒逃18天未傷人遭殺　律師嘆1句話

命理師揭閏二月「無神明聖誕」原因：建議做1事

12生肖職場運！屬龍有才華鳥事多

狒狒來源不明就慘死　動保人士：荒腔走板

心疼老公累　妻自願開車「下秒問1句」！他怕爆

全民領6千　今早5步驟保證4／6入帳

更多熱門

相關新聞

華航皮卡丘彩繪機飛航檳城！7月起派飛日韓

華航皮卡丘彩繪機飛航檳城！7月起派飛日韓

寶可夢粉絲看過來！華航「皮卡丘彩繪機 CI」即日起至 6 月 30 日飛航馬來西亞檳城，7 月起將派飛日本高松及韓國釜山。暑假搭乘華航「皮卡丘彩繪機 CI」直飛高松，一登機即投入寶可夢的懷抱，抵達後由觀光大使呆呆獸迎接，享受可愛度滿點的寶可夢之旅。

瘋出國！業者機票單月營收破10億元

瘋出國！業者機票單月營收破10億元

蔡英文出席「安倍晉三紀念影像展」　期許台日友好火苗溫暖民心

蔡英文出席「安倍晉三紀念影像展」　期許台日友好火苗溫暖民心

出國放鬆秒選泰國！老司機曝「3優勢」屌打台灣

出國放鬆秒選泰國！老司機曝「3優勢」屌打台灣

超壞毛手亂入經典賽　遮關鍵比分

超壞毛手亂入經典賽　遮關鍵比分

關鍵字：

出國日本羽田機場海關排隊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

「開槍射狒狒」畫面瘋傳　警曝調查結果

未來23天「4生肖衰爆」大破財

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

驚見保時捷計程車！駕駛跑3年賺1輛特斯拉

直擊張韶涵「罕見回台北」！

他爽收沖繩伴手禮！翻面看一層薄霧怒了

陶晶瑩接《全明星》主持棒！

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

狒狒慘死林姓獵人槍口下　是經同意開槍

更多

最夯影音

更多
吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面