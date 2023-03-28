日本夯爆！台人10PM抵羽田機場　「排5hrs才出海關」傻了

▲疫情趨緩，民眾紛紛飛出國旅行。（圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國境自去年10月開放，台人紛紛飛出國玩，有民眾昨（27）日發文指出，家人坐26日晚上的班機前往日本，抵達羽田機場時是晚上10點，沒想到排了5個多小時才出海關，到飯店已經是日本時間快凌晨5點，便提醒其他人，如果近期有要去日本的話，要有心理準備會排很久，引發話題。

熱愛日本的前台大醫師林氏璧除了創立粉專「日本自助旅遊中毒者」，也開社團讓同好分享日本旅遊的種種。就有網友透露，家人坐晚班機，在晚上10點抵達羽田機場，排了5個多小時才出海關，到飯店已經快日本時間凌晨5點了，便提醒「近期去日本的團友要有心理準備呦！」

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另外，原PO還有貼出LINE截圖，看到家人傳來排隊照，詫異直呼「比我們上次去的還長耶！」家人則回「長很多」，因為只有5個海關在辦理，「一度只有3個」。情報一出，不少人也傻了，「排了『5』個小時！」「不是連假，怎麼會那麼久？」「現在要去玩真的要有心理準備」、「2個小時的人流，足以把海關前面的線給排滿了，5個小時是怎麼排？」

▲不少人3～4月會到日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

不過，就有網友指出，其實這並非常態，「不只羽田，成田也有排很久，就是運氣」、「剛剛看了一下，同一時間有5架班機抵達，外加是最後降落的，再加上只開3到5個口，難怪會塞成這樣」、「不知道是不是有什麼原因？留言看下來，一般都是1個小時左右」、「2個禮拜前，也是3月同一班，只花了不到半小時就領到行李了，這不是常態，不用擔心。」

其中，有人分享自身經驗，說他20日飛往羽田機場，表定1730落地，「下機直衝入國審查排隊，紙本跟QR code沒有分流也沒有差異，最後出管制區已經1900後（入國審查櫃台全開，海關電子化也全開，但是排隊刷護照排很久）」，並點出另一個關鍵，「傍晚或晚上到達羽田的遊客真的很多喔！當下周圍9成以上是歐美遊客。」

還有近期前往的國人紛紛回報，「上個月沖繩午班，從下機到出海關花30分鐘入關；上禮拜福岡早班飛機10點到，卻花3小時」、「我前天中午飛成田，完全沒有排到隊，不到30分鐘出關拿到行李耶」、「我有朋友近期晚上搭廉航到，也是說很慢。主要是好像說，晚上抵達人沒有很多，但海關人員少非常多，所以反而是非熱門時間抵達要弄比較久」、「這2周是他們的假期，基本上人很多，還有就是日本有補助國民旅遊，所以不管去哪人都超多。」

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）