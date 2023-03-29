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「抓狒擺拍」愛將請辭！張善政揪心遺憾「失去人才」：仍要處置

▲▼桃園市長張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政對於專委盧紀燁請辭表示不捨。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

桃園狒狒在圍捕過程中遭射擊死亡，農業局專委盧紀燁在捕獲的第一時間在狒狒旁擺拍、喊話「要給女兒看」，引發外界抨擊，昨（28）日盧紀燁已請辭獲准、局長陳冠義也向市長張善政自請處分。張善政今日表示，失去盧紀燁這樣的人才確實遺憾，但犯下了過錯，仍必須要做出處置。

桃園市長張善政今日受訪，被問到農業局專委盧紀燁請辭、局長陳冠義自請處分，表示予以尊重，盧專委的請辭已獲得同意，局長的自請處分會照府內的程序，開會研商要做什麼樣的處分，而農業局內其他同仁是否還有失當的地方，張善政也說還要衡量他們當時的表現與辛苦，也授權農業局局內自己來處理。

抓到東非狒狒的第一時間，桃園市農業局專委盧紀燁竟先和狒狒自拍，還請人拍照。（圖／記者陳以昇攝）

▲桃園市農業局專委盧紀燁第一時間與捕獲狒狒合照，不知道牠已身受槍傷。

張善政表示，最近社會大眾對於盧紀燁過去的事蹟、背景都有詳細的瞭解，「我在農業方面的專業時常會需要徵詢很多人，也包括盧紀燁，失去了這樣的一個人才的確可惜，不過他犯這個過錯，也必須做一個處置。」

媒體也提問，從圍捕狒狒影片當中看到，盧紀燁對外都說「射擊的都是麻醉槍」這部分，張善政緩頰說當時農業局不只是盧專委，其他同仁看到這個狒狒以後，都以為牠中的是麻醉槍，後來才發現血流的太多了，情況不對，一開始都沒有想到會用普通的子彈來射殺。

針對圍捕現場執勤的同仁們分不清楚誰是誰，和身上帶了哪些裝備，張善政指出，如果不是常常打獵的朋友看到獵槍，不論是誰都很難分辨一把獵槍裡面是麻醉劑還是子彈，所以不能苛責農業局的同仁，認為同仁當下看到狒狒躺在那邊，應該就判斷說牠是被打了麻醉劑所以昏迷不醒，後來是看到流血很多才警覺有問題，所以這整個過程不是這種打獵或是對於動物處理的專業，我們都可以體諒，但是也不能說就沒有過失，會對這個事情充分檢討，建立更完善的SOP。

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