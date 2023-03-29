東非狒狒今解剖「人類法醫」共同參與　死亡報告最快10天出爐

▲死亡狒狒今解剖，預計最快10天會有結果。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

東非狒狒遭槍殺喪命，引發全台關注，農委會家衛所今（29日）進行解剖查明死因，除了獸醫師參與外，也邀請人類法醫參與釐清死因，同時也採取組織檢體，可供後續進行親緣鑑定，將有助追查狒狒究竟從何脫逃。家衛所表示，解剖後尚須檢驗及整理，預估10到14天後對外公布結果。

農委會家衛所代理所長許聰文表示，今日參與解剖者包括家衛所的病理醫師、法醫，由於解剖後需要檢驗及整理，因此預估10到14天後對外公布。過去家衛所也曾參與林務局及特生中心解剖台灣黑熊、石虎、穿山甲等有爭議的野生動物，協助釐清動物的死因、提出病理報告。

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農委會林務局保育組長羅尤娟表示，初步從狒狒屍體外觀，僅看到有受傷部位，確切致命傷仍有待解剖調查，之後還要照相、採檢，進行DNA檢測，因此仍須一段時間才能對外公布結果。

至於這隻東非狒狒到底從何而來？羅尤娟說，仍須進一步做親緣鑑定，才能證明是否來自特定動物園，這技術上是否可行，還要再找專家討論該如何進行；若真的是從某動物園脫逃，而動物園對於飼養的野生動物申報不實要開罰，但這是地方主管機關的權責。

枉死槍下的狒狒，昨送往台北市立動物園進行初步檢傷、Ｘ光掃瞄與採集檢體，確定是雌性、東非狒狒（Papio anubis），體長（吻肛長）約60公分、尾長35公分，體重14公斤，其左胸處及右背處可見明顯傷口，右側臀部一擦傷，另掃描結果並未發現植入晶片。