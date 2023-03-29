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狒狒慘死槍下　3方各說各話！鄉民「只信1人」原因曝光：很無辜

▲▼ 狒狒遺體送往台北市立動物園驗屍。頭部 正面照（圖／林務局提供）

▲狒狒的遺體送往台北市立動物園驗屍。（圖／林務局提供）

記者施怡妏／綜合報導

在桃園地區逃亡16天的東非狒狒，卻在圍捕過程中遭獵槍擊中左胸身亡，過程疑點重重，各方說法不一，就有網友好奇問，現在獵人、政府官員、六福村各說各話，每個人都說不是自己的責任，「大家相信誰？」也有網友指出，不管如何，獵人帶著獵槍到現場，就是有問題。

原PO在PTT發文，「你相信獵人、公務員、還是六福村？」現在三邊各說各話，幾乎都在踢皮球，「每個人都說不是我不是我，獵人也說他是收到開槍指令才開槍」，好奇現在大家相信誰說的話。

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▲▼東非狒狒落網受傷，網子上沾染鮮血。（圖／記者陳以昇攝）

▲東非狒狒落網受傷，網子上沾染鮮血。（圖／記者陳以昇攝）

貼文一出，許多網友認為六福村很無辜，「六福村是最不需要說謊，說謊根本沒好處，被抓包說謊傷害太大」、「 六福村真的要殺狒的話，派獸醫去幹嘛」、「六福村養這麼多狒狒，應該不會這麼白痴到用真槍獵捕」、「六福村沒利害關係，如果狒狒沒被打死，之後絕對會變明星動物，搶著收養都來不及了，怎麼可以想打死牠」。

其中，多數網友提到，不管結果如何，獵人的責任絕對跑不掉，「反正我不信獵人，從頭到尾獵槍就不該出現」、「獵人是唯一無法切割的人，不管誰對誰錯，高機率是他吞下去」、「獵人說詞一直反覆，誰有問題明顯阿，只能說都有責任，但獵人占比一定最大」、「不管是誰，獵人起碼有5成錯，因為是他開槍的」。

▲▼槍殺狒狒林姓獵人到案說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲槍殺狒狒林姓獵人到案說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

另外，也有網友發文，「殺狒狒的獵人死定了」，真相是什麼只有當事人才知道，不過獵人是開槍的人，而且還帶著裝有子彈的獵槍到現場，意圖很明顯，「人家叫你帶麻醉槍去協助圍捕，獵人帶著子彈上膛獵槍去現場，他的意圖難道是去走秀的，根本不用糾結是誰叫他開槍的」。

對此，許多人點頭認同，「確實啊，我蠻想看這一點要怎麼掰」、「沒錯，他沒事帶獵槍去就是有問題」、「那裡不能有槍，也不能狩獵，何況狒狒還是保育類，怎樣都不能開」、「我覺得獵槍要沒收」、「這如果不判刑，獵槍一槍在手，隨便打」。

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