捷克議長艾達莫娃紅色洋裝哪買的？　本人親解惑

▲艾達莫娃昨天身著一襲紅色洋裝，風靡立院。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）訪台風靡台灣政壇，28日穿著全套大紅套裝赴立法院演說，左肩綁了蝴蝶結，造型簡單卻時髦，引發網路熱議。對此，艾達莫娃29日受訪大方透露，這件洋裝是來自捷克設計師之手，歡迎民眾把握7月台北、布拉格直飛航線開通，來捷克購物。

外交部今天上午舉行捷克眾議院議長艾達莫娃訪問團訪台記者會，外交部政務次長李淳致詞時開玩笑說，艾達莫娃來台幾乎成為「明星級」的政治人物，很多從來不關心外交、政治的朋友，也開始關心台灣的外交，例如有位女性同學私訊詢問，「你有可能問議長她的洋裝在哪裡買的嗎？」自己則無奈回應，「你瘋了嗎？我當然不能問她！」很多從來不關心政治的朋友，因為議長來訪而注意到相關議題，這絕對就是此行的價值所在。

有趣的是，一位捷克記者就在會中提問，說因為他是來自捷克的記者，所以可以詢問，艾達莫娃昨天穿的紅色洋裝是哪裡買的？是捷克設計師的作品嗎？艾達莫娃笑稱，她很喜歡在連鎖店、普通商店買衣服，同時也喜歡選擇捷克設計師設計的服裝，自己昨天選擇穿著紅色，是因為紅色是台灣國旗的主要顏色，且捷克國旗也有紅色。

艾達莫娃說，她也知道，台灣人認為紅色帶來喜氣，有成功、幸福的意涵；至於李淳提到女性同學關心洋裝購買地點，她說，台北往返布拉格直飛航線將自7月開通，建議她可以藉由這個機會來捷克購物。

▲艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今天上午出席外交部記者會。（圖／記者呂晏慈攝）