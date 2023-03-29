台捷簽11合作備忘錄　艾達莫娃：支持民主「戰鬥無止盡」

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台捷簽署11合作備忘錄　艾達莫娃：支持民主「戰鬥無止盡」

▲▼捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）出席外交部記者會。（圖／翻攝自外交部直播）

▲艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）出席外交部記者會。（圖／翻攝自外交部直播）

記者呂晏慈／台北報導

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）29日表示，此次訪台行成果豐碩，為了支持民主自由、人權等普世價值「戰鬥是無止盡的」，從來不會終止，盼台捷雙方努力捍衛共同價值，加深雙邊關係。此行總計簽署11項的合作備忘錄及合作聲明，遍及文化、生技、科技等產業面向。

外交部今天上午舉行「捷克眾議院議長艾達莫娃訪問團合作備忘錄簽署儀式暨訪台記者會」，包括立法院長游錫堃、艾達莫娃、外交部長吳釗燮、國發會主委龔明鑫等政要出席，現場並簽署國立台灣博物館與捷克國家博物館展覽合作意向書、國立政治大學與捷克查理士大學成立供應鏈韌性教研中心合作備忘錄、國防安全研究院與布拉格國際關係研究院合作瞭解備忘錄、台捷醫療科技採購合作備忘錄、台北科技大學暨捷克科技大學學術合作專題研究計畫、捷克共和國國會眾議院和台灣立法院友好合作聲明等合作備忘錄。

▲▼捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）出席外交部記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）與吳釗燮握手致意。（圖／記者呂晏慈攝）

艾達莫娃會中致詞說，這次訪問台灣成果豐碩，從簽署備忘錄的數量，就可以看到取得多大的成功。她說，為了支持民主自由、人權等普世價值，戰鬥是無止盡的，從來不會終止，她也堅信台捷雙方都會努力捍衛共同價值，努力加深雙邊關係。

吳釗燮表示，面對全球威權主義擴張，國際情勢更具有挑戰，台灣將與理念相近國家合作，強化民主供應鏈，很榮幸能夠代表政府與議長一同見證簽署儀式，樂見藉此促成非常可觀的商機。

龔明鑫補充，去年1月台灣宣布成立2億美元的中東歐投資基金，以及10億美元的融資基金，其中中東歐投資基金是委由台商公司擔任投資管理機構，很快在去年6月、11月造訪了捷克，開發了很多案源，截至目前為止，申請案量已經達到34家，另台商公司審議委員會本月通過1家投資案，這是一家虛擬實境（VR）開發公司，投資金額高達500萬美金，預計今年4月還會去捷克，期待更多投資案件可以實現。

游錫堃則說，艾達莫娃說到做到、一言九鼎的精神令人敬佩，尤其在出訪前中共才嚴厲表達抗議，但艾達莫娃堅定訪台，以實際行動展現捷克不畏強權的特質，唯有發自真誠的交流，才能夠帶領雙方朝向更璀璨、蓬勃的未來。他並指，捷克共和國國會眾議院和台灣立法院友好合作聲明彰顯自由民主國家間團結互助的重要意義，尤其在世界民主版圖逐漸縮減、普習會宣示共同推動百年變局，挑戰現有國際秩序之際，「這一個聲明展現積極對抗邪惡軸心的具體行動」，盼未來兩國國會促進更緊密的交流。

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關鍵字：

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