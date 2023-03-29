離婚時前妻留下一道題！數學老師解不出　學生一看秒曝答案

▲沒想到數學老師苦思多年的題目，學生一看秒知答案。（圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大陸一名數學老師與老婆提出離婚，對方簽字後卻在離婚協議書背面，寫下一道數學題「145*154／4+（1+1）80」，該師苦思不解背後含意，多年後他將這道題目抄在黑板上考學生，結果學生全笑歪喊著「一事無成、一無是處、死王八蛋。」讓老師當場傻眼。

綜合陸媒報導，大陸一名數學老師與妻子相處不和睦、時常吵架，於是最終該名老師提出離婚。在辦完相關手續後，他帶著離婚協議書回到家中，卻發現前妻在離婚協議書背面寫下一道數學題目，「145*154／4+（1+1）80」，但他看了許久卻不解「寫這個是什麼意思？」

直到多年後，他偶然在課堂上想起這道題，便抄在黑板上考考學生，希望有同學能夠解出答案。沒想到學生們一看題目竟哄堂大笑，並異口同聲說「一事無成、一無是處、死王八蛋」，讓他當場傻眼，原來前妻是用數學題目的諧音在罵他。

網友們看了紛紛笑回，「以為是數學，沒想到是諧音梗」、「學生：原來老師這麼糟」、「前妻用這招讓數學老師記好幾年」、「這是反串文吧？老師怎麼可能看不懂」、「太深奧了，真高招」、「前妻是國文老師？」

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