「國中數學題」考倒女友　他傻眼：阿嬤都會！一列算式卻糗了

▲原PO女友不會算這題。（圖／翻攝自國中教育會考歷屆試題）

網搜小組／鄺郁庭報導

「不就二元一次方程式？連我阿嬤都會算的那種，結果她竟然不會算！」有男網友傳了111年國中會考數學題給女友，讓她算某一題，結果女友不僅不會，連他一步步解說、列出算式後，女友還是霧煞煞，讓他難以相信，「無法想像有人不會算這題，隨便八卦肥宅找10個，應該11個都會算吧==」，引發話題。

這位網友在PTT的Boy-Girl板發起討論，「女朋友不會算國中會考數學該怎麼辦？」強調女友不是國中生、是普通成年人，可是卻不會算國中數學題。只見他傳了111年國中會考數學題，指定女友算一題選擇題，首先要看一段對話如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

A：哥，你之前提到的遊戲機買了沒？

哥哥：還沒，因為它的售價比我的預算還要多1200元。

A：這台遊戲機正在打8折促銷耶！

哥哥：這樣比我的預算還要少200元耶！

至於題目則是，根據這段對話紀錄，求出哥哥買遊戲機的預算為多少元？選項為（A）3800（元）、（B）4800（元）、（C）5800（元）、（D）6800（元）。

讓原PO沒想到的是，女友根本不會算，不禁直呼「這種不就二元一次方程式？連我阿嬤都會算的那種，結果她竟然不會算，是真的不會算的那種」，即使他一步一步解說，還把式子列出來，女友還是不會，「這題不就X+1200=y（設預算為X、售價為y）、X-200=0.8y」，就可以解出2y=14000、X=5800。

結果，貼文下方就有人吐槽，「啊設一個X就算得出來的東西，為啥要多設一個Y ==」、「(X+1200)0.8=X-200，一元一次就行。」不過也有人認同原PO，「個人覺得易讀性跟易理解性，是兩個未知數比較優。」

其他網友則紛紛笑呼，「跟她一起買房子，然後騙她多出一點」、「現在升高中考試有這麼簡單哦@@」、「要的就是她不會算啊！還不快一起買房子？」「代答案進去算連列式都不用」、「選擇題有選擇題的偷吃步」、「術業有專攻。你國中英文都會嗎？每個章節，確定都能拿100分？」「總之先不要讓她碰大錢或是投資類的事就好。」