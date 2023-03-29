快訊／沙鹿豪宅案「本拒絕1千萬交保」　顏寬恒：我跟妻子無任何違法

▲國民黨前立委顏寬恒。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨前立委顏寬恒昨因沙鹿豪宅違建爭議，與妻子被台中地檢署依竊佔、偽造文書等罪嫌漏夜偵訊，檢調諭令夫婦倆各1000萬元、500萬元交保候傳。對此，顏寬恒今（29日）表示，他提供房屋買賣合約、滙款金流、由妻子合法標租國有土地、已繳足20年租金的所有資料，有憑有據，足證明他跟妻子沒有任何違法。

顏寬恒也說，檢察官諭知他1000萬元交保時，他因堅持清白無罪，寧願失去自由接受羈押，捍衛清白，拒絕交保，然而承辦檢察官和主任檢察官一直說服勸說他辦理交保，雙方僵持近一個小時，最後他考慮家人及長輩的健康，無奈才同意交保。

顏寬恒聲明全文如下：

台中檢調單位針著本人出售沙鹿住宅及庭院，認為是假交易涉及偽造文書，及竊佔國有財產局的國有地，本人說明如下：

本人提供房屋買賣合約、滙款金流、由妻子合法標租國有土地、已繳足20年租金的所有資料，有憑有據，足證明本人和妻子沒有任何違法。且買賣既已真實成立，房屋交易之後，付款方式、如何使用、何時搬遷，是由交易雙方約定，絕非假交易而有使公務員登載不實的任何違法情事。

台中地檢署檢察官宣稱偵辦本案涉犯偽造文書和竊佔，本人和妻子提出完整的資料證明絕無犯罪至明；且偽造文書和竊佔兩罪刑度均為5年以下，對照檢調偵辦本案的強度和交保的金額，顯然不符比例原則。

昨天深夜，檢察官諭知我交保1000萬元，本人因為堅持清白無罪，寧願失去自由接受羈押，悍衛清白，拒絕交保；承辦檢察官和主任檢察官一直說服勸說我辦理交保，雙方僵持近一個小時，最後我考慮家人及長輩的健康，無奈才同意交保。

台南學甲光電案開了88槍，參與涉案的嫌犯有人僅交保2萬元，我合法出售沙鹿住宅、合法標租國有土地，因為私人物品沒有完全搬走，竟被認定是假文易且重保1000萬元！這就是一件政治司法案件，司法豈能為政治操作利用？