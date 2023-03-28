　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

殺狒獵人千字文喊冤　桃園農業局再強調：從沒邀請他

▲▼ 狒狒遺體送往台北市立動物園驗屍。頭部 正面照（圖／林務局提供）

▲狒狒的遺體送往台北市立動物園驗屍。（圖／林務局提供）

記者沈繼昌、鄒鎮宇／桃園報導

東非狒狒逃亡半個月，27日被林姓獵人開槍擊中左胸死亡。事後，林姓獵人發出千字文喊冤，除了表明桃園市府農業局知情他的參與之外，射擊也是聽命所為。對此，桃園市府農業局再次駁斥，強調「從沒邀請他（林姓獵人）參與搜捕行動」。

林姓獵人28日的千字文中表示，他受新竹縣政府農業處委託參與圍捕，27日上午11時看新聞得知狒狒在富岡，因此主動從湖口趕過去，並告知現場的人他在林務局做外來種移除工作，也表明使用自製獵槍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林姓獵人表示，因為他有槍燈，因此進入昏暗的屋內圍捕時由他在前方探查，期間發現狒狒要跳上屋頂逃出時，旁邊有人說「你就開槍啦！」他才射擊，而開口要求他開槍的人，本以為是農業局的人或獸醫，最後才得知是六福村的人；另外，事後桃園市政府的人有打給他，倘若桃園市府農業局不知道他們這一組獵人的存在，又為何會有他們的電話，「現場情況混亂，狒狒隨時可能傷及民眾，因此我在當下決定聽命開槍，也在此深表遺憾與歉意。」

▲▼槍殺狒狒林姓獵人到案說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲槍殺狒狒的林姓獵人。（圖／記者陳以昇翻攝）

針對林姓獵人的說法，桃園市府農業局28日再次澄清，強調從未邀請林姓獵人參與圍捕。至於獵人提到「一起作業3至4個小時，都有桃園農業局的人在一旁」，農業局也指出，因當時搜捕範圍大，成員分散，經查並無農業局同仁邀請其一起作業。

桃園市府農業局表示，誰要求開槍射擊一事，警訊後林姓獵人及六福村各有說法，由於此案已進入偵查程序，農業局靜待司法釐清，也會配合相關調查。

最後，林姓獵人於聲明稿中提及桃園市政府的人員知道他的電話，是因為農業局在追捕時曾詢問林務局是否有推薦的人選，當時就得到林姓獵人的電話，但農業局內部評估後決定不採納，因此未跟林姓獵人聯繫。直到事發後得知林姓獵人在場，研判對方有參與，才透過電話確認，請其到警局製作筆錄。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
峮峮跳應援「白色小可愛」不慎滑落！　事後驚覺留陰影
高嘉瑜看完醫生哭了！　一聽恐要開刀崩潰
不是仰臥起坐！醫推「1動作」狂剷肥肚肉　3步驟練出完美腹肌
林襄2年前工作價碼曝光　經紀人心疼：廠商講得很難聽
金髮男「捐精上癮」！成功騙上百女懷孕　全球擁有550多個小孩
台中驚悚火警！獨居男「燒到碳化」難認屍
新北女「雙刀猛砍」殺死熟睡夫！被依殺人罪起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園農業局「鞠躬送狒狒」輿論炸鍋　詹江村連貼2文開轟

猴痘患者關到快崩潰！羅一鈞揭「最長37天」　隔離處置周五開會討論

殺狒獵人千字文喊冤　桃園農業局再強調：從沒邀請他

早餐店開賣「皮蛋三明治」！奇葩造型一票人樂翻：好想試試

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」　爸傻眼了！內行激推2平價服飾

停業44天！彰化台灣大戲院回來了 　3／29重新開幕...激推買2送1

健保部分負擔新制7月上路！大醫院掛急診「不分輕重症」一律收750元

4月一到就翻身！「4生肖」財運大旺　第1名最狂：賺到手軟

清明節求財最靈！命理師曝12生肖「666紅包」發財術：可賺整年

連生3兒子「被叫洗衣機」　阿嬤炫耀走路有風！真相嘆：水準真低

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

余苑綺病逝7個月…李亞萍放不下　抱謝金燕痛哭：她都沒讓我夢到

狒狒落網

「廣闊的街頭比鳥籠套房好！」　另類街友曝：女友一起睡地上

張若凡脫口「小時候」蔡旻佑傻眼　他自豪會唱《小鳥》結果落漆了XD

養殖場小牛自帶笑臉圖案　澳洲妻驚：哪個員工畫的！

桃園農業局「鞠躬送狒狒」輿論炸鍋　詹江村連貼2文開轟

猴痘患者關到快崩潰！羅一鈞揭「最長37天」　隔離處置周五開會討論

殺狒獵人千字文喊冤　桃園農業局再強調：從沒邀請他

早餐店開賣「皮蛋三明治」！奇葩造型一票人樂翻：好想試試

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」　爸傻眼了！內行激推2平價服飾

停業44天！彰化台灣大戲院回來了 　3／29重新開幕...激推買2送1

健保部分負擔新制7月上路！大醫院掛急診「不分輕重症」一律收750元

4月一到就翻身！「4生肖」財運大旺　第1名最狂：賺到手軟

清明節求財最靈！命理師曝12生肖「666紅包」發財術：可賺整年

連生3兒子「被叫洗衣機」　阿嬤炫耀走路有風！真相嘆：水準真低

快訊／國王本季率先挺進PLG季後賽　領航猿慘吞6連敗

創造智能明推出3000張「灣島樂園」NFT　限量發行

福來喜也認識路易士　原來明星老爸和他打過球

高嘉瑜看完醫生哭了！照X光才知「韌帶撕裂傷」　一聽恐要開刀崩潰

桃園農業局「鞠躬送狒狒」輿論炸鍋　詹江村連貼2文開轟

名人瘋「西芹汁」排毒減重，營養師呼籲：2種人不要喝

藥局夫婦騙投資防疫商品爽賺　涉「吸金上億」遭羈押禁見

黃保羅具備3特質足以競爭一軍輪值　富邦規劃開季二軍出發

兩歲妹「一個月就醫15次」！醫示警5徵兆：免疫出狀況　大人也小心了

林襄2年前工作價碼曝光　遭廠商嫌「傷害品牌」她心疼：根本瘟疫

女騎腳踏車拿飲料「還滑手機」　紅燈照騎慘被擊落...影片曝

生活熱門新聞

性慾很大！　3生肖最會偷吃

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

未來23天「4生肖衰爆」大破財

驚見保時捷計程車！駕駛跑3年賺1輛特斯拉

他爽收沖繩伴手禮！翻面看一層薄霧怒了

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

帶跳《黑桃A》遭投訴　泡泡哥哥道歉、影片下架

4月桃花運4星座旺爆　前任求復合新追求者超多

農業局「獻花鞠躬」　全場炸了：當國喪？

看完獵人千字聲明稿！鄉民預測責任是他扛

命理師揭閏二月「無神明聖誕」原因：建議做1事

12生肖職場運！屬龍有才華鳥事多

快訊／初步檢體報告出爐！　枉死槍下的確定是雌性「東非狒狒」　

更多熱門

相關新聞

「抓狒擺拍」高官請辭獲准　她曝「貓膩」嘆：又一個余文

「抓狒擺拍」高官請辭獲准　她曝「貓膩」嘆：又一個余文

東非狒狒27日在楊梅中槍身亡，專委盧紀燁在狒狒面前擺拍、喊話「要給女兒看」，引起外界抨擊，稍早盧紀燁已請辭獲准。對此，前立委余宛如28日指出，專委連個政務官都不是，「切割一個專委是負什麼政治責任啦？誰下命令叫盧紀燁去的，誰才該負政治責任，又一個余文。」

狒狒面前擺拍炫耀！專委盧紀燁請辭獲准

狒狒面前擺拍炫耀！專委盧紀燁請辭獲准

「狒狒被擊斃凸顯張善政團隊無能」　楊家俍：坊間民眾都在嘲笑

「狒狒被擊斃凸顯張善政團隊無能」　楊家俍：坊間民眾都在嘲笑

誤殺狒狒！綠轟張善政荒腔走板　國民黨：以動物之死行政治鬥爭

誤殺狒狒！綠轟張善政荒腔走板　國民黨：以動物之死行政治鬥爭

竹縣府「抓狒報價」是秘密　科長：去問獵人

竹縣府「抓狒報價」是秘密　科長：去問獵人

關鍵字：

狒狒獵人桃園農業局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊子儀突退出《天道》拍攝　三立發聲明：中止一切合作

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

性慾很大！　3生肖最會偷吃

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

楊洋爆熱戀小8歲女星「被目擊海邊接吻」

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

楊丞琳「月台吻李榮浩」畫面全被拍！

未來23天「4生肖衰爆」大破財

陶晶瑩接《全明星》主持棒！

楊子儀被三立封殺「4天前發文洩端倪」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面