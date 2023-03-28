殺狒獵人千字文喊冤　桃園農業局再強調：從沒邀請他

▲狒狒的遺體送往台北市立動物園驗屍。（圖／林務局提供）



記者沈繼昌、鄒鎮宇／桃園報導

東非狒狒逃亡半個月，27日被林姓獵人開槍擊中左胸死亡。事後，林姓獵人發出千字文喊冤，除了表明桃園市府農業局知情他的參與之外，射擊也是聽命所為。對此，桃園市府農業局再次駁斥，強調「從沒邀請他（林姓獵人）參與搜捕行動」。

林姓獵人28日的千字文中表示，他受新竹縣政府農業處委託參與圍捕，27日上午11時看新聞得知狒狒在富岡，因此主動從湖口趕過去，並告知現場的人他在林務局做外來種移除工作，也表明使用自製獵槍。

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林姓獵人表示，因為他有槍燈，因此進入昏暗的屋內圍捕時由他在前方探查，期間發現狒狒要跳上屋頂逃出時，旁邊有人說「你就開槍啦！」他才射擊，而開口要求他開槍的人，本以為是農業局的人或獸醫，最後才得知是六福村的人；另外，事後桃園市政府的人有打給他，倘若桃園市府農業局不知道他們這一組獵人的存在，又為何會有他們的電話，「現場情況混亂，狒狒隨時可能傷及民眾，因此我在當下決定聽命開槍，也在此深表遺憾與歉意。」

▲槍殺狒狒的林姓獵人。（圖／記者陳以昇翻攝）



針對林姓獵人的說法，桃園市府農業局28日再次澄清，強調從未邀請林姓獵人參與圍捕。至於獵人提到「一起作業3至4個小時，都有桃園農業局的人在一旁」，農業局也指出，因當時搜捕範圍大，成員分散，經查並無農業局同仁邀請其一起作業。

桃園市府農業局表示，誰要求開槍射擊一事，警訊後林姓獵人及六福村各有說法，由於此案已進入偵查程序，農業局靜待司法釐清，也會配合相關調查。

最後，林姓獵人於聲明稿中提及桃園市政府的人員知道他的電話，是因為農業局在追捕時曾詢問林務局是否有推薦的人選，當時就得到林姓獵人的電話，但農業局內部評估後決定不採納，因此未跟林姓獵人聯繫。直到事發後得知林姓獵人在場，研判對方有參與，才透過電話確認，請其到警局製作筆錄。