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「抓狒擺拍」高官請辭獲准　她曝「貓膩」嘆：又一個余文

抓到東非狒狒的第一時間，桃園市農業局專委盧紀燁竟先和狒狒自拍，還請人拍照。（圖／記者陳以昇攝）

▲抓到東非狒狒的第一時間，桃園市農業局專委盧紀燁竟先和狒狒自拍，還請人拍照。（圖／記者陳以昇攝）

記者杜冠霖／台北報導

東非狒狒27日在楊梅中槍身亡，專委盧紀燁在狒狒面前擺拍、喊話「要給女兒看」，引起外界抨擊，稍早盧紀燁已請辭獲准。對此，前立委余宛如28日指出，專委連個政務官都不是，「切割一個專委是負什麼政治責任啦？誰下命令叫盧紀燁去的，誰才該負政治責任，又一個余文。」

桃園新聞處長羅楚東表示，盧紀燁擁有科技、農業的專業，是從資科局借調到農業局，沒想到圍捕期間思慮不周，做出不當的行為，引起民眾抨擊，28日下午請辭獲准。

對於盧紀燁請辭，余宛如表示，盧紀燁請辭獲准，但專委連個政務官都不是，切割一個專委是負什麼政治責任啦？誰下命令叫盧紀燁去的，誰才該負政治責任。

余宛如表示，抓狒狒秀過頭的盧紀燁原來是市長酬庸的機要人員，掛在資訊科技局內。號稱自己是科技市長的張善政，不只酬庸亂政，到底懂不懂資訊科技局的業務？竟然指派資科局專委去抓狒狒，真是令前資訊科技局長的她瞠目結舌。

余宛如批評，今天還是2023智慧城市展的第一天，專委是沒有正事要做嗎？張市長不是最愛砍酬庸嗎？有市長的軍令狀，難怪「抓狒戰情室」圍捕作業一蹋糊塗，專委只記得拍照作秀，出了事就推諉給基層公務員，上任百日還如此濫權亂政，真是扯到爆！
 

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