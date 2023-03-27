小6生課堂看「大衛雕像」！家長炸鍋喊「太色情」　校長慘丟飯碗

▲美國佛羅里達州一所藝術學校在課堂上展示了大衛雕像，家長怒控太色情。（示意圖，photo-ac）

圖文／鏡週刊

大衛雕像是文藝復興時代米開朗基羅的作品，美國佛羅里達州一所學校老師近期在藝術課堂上向6年級的學生展示了知名的大衛雕像，但卻遭家長抗議「太色情」，校長更因此丟了飯碗，被迫辭職。

綜合外媒報導，位於佛羅里達州的塔拉赫希古典學校（Tallahassee Classical School）的一堂藝術課程中，是向6年級的學生介紹文藝復興時期，在課堂中介紹了米開朗基羅的大衛雕像和《創造亞當》畫作，以及義大利文藝復興時期畫家波提切利的作品《維納斯的誕生》（Birth of Venus）。

不過事後卻有學生家長抗議，認為課程內容展示裸體，涉及「色情」內容，應該事先通知家長。沒想到該校校長卡拉斯基利亞（Hope Carrasaquilla）事後竟收到來自董事會的壓力，只好辭職以示負責。

事件傳開後引發熱議，義大利佛羅斯市長達里奧（Dario Nardella）對此表達看法，表示將藝術視為色情實在是太荒謬。而他也將親自邀請該校校長到佛羅倫斯參觀，這樣他就可以親自向對方致敬，更說教授這門課的人都值得被尊敬。

而展示大衛雕像的美術館（Galleria dell'Accademia）館長霍爾伯格（Cecilie Hollberg）得知此事後感到震驚，在電話那頭的他說，會認為「大衛」可能是色情的就意味著他不了解聖經的內容、不了解西方文化，更是不了解文藝復興時期的藝術。







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