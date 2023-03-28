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賴清德副手鎖定2女將　3大條件占「美麗牌」優勢

民進黨定於一尊由賴清德出戰總統態勢明朗，他的副手人選也在綠營內部熱議。 （總統府提供）

▲民進黨定於一尊由賴清德出戰總統態勢明朗，他的副手人選也在綠營內部熱議。 （圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

副總統賴清德備戰總統大選，副手人選也在綠營熱議，本刊掌握，駐美代表蕭美琴及前文化部長鄭麗君，無論個人特質、學經歷及與賴的互補性等3大條件都各有優勢，這二張「美麗牌」是未來最有機會出線的人選，但各有挑戰要克服。

2024總統大選民進黨邁開大步，提早確定由身兼黨主席的賴清德出戰態勢明朗！因只有賴一人登記參選，民進黨中執會22日通過賴的登記參選資格，並同意在同額競選下，停辦民意調查作業，4月12日將公告提名賴清德代表民進黨參選總統。

自稱「戰貓」的蕭美琴（圖），外交能力獲認可，被認為能與賴清德互補。（翻攝蕭美琴臉書）

▲自稱「戰貓」的蕭美琴（圖），外交能力獲認可，被認為能與賴清德互補。

在定於一尊的局面下，賴的副總統人選近日成為黨內熱議話題，多名黨政高層及派系要角以互補性、個人特質及從政經歷等3條件向本刊透露，駐美代表蕭美琴及前文化部長鄭麗君，是最有機會出線的人選。「無論誰當副手，這2張『美麗牌』都是賴更上層樓不可或缺的角色！」一名黨政高層說。

鄭麗君（圖）在青年、文化圈獲好評，更是賴清德諮詢國政的重要對象之一。

▲鄭麗君（圖）在青年、文化圈獲好評，更是賴清德諮詢國政的重要對象之一。

不過，賴營要角表示，賴現階段的任務是完成立委選戰布局，至於副手人選不必太急，依往年慣例都是在選前3個月才會拍板定案，屆時會衡量政局及對手出牌，推出最強的組合迎戰。

多名綠營要角分析，蕭美琴與鄭麗君和賴的性別互補，2人各有優點，蕭的外交能力深受黨內及外交圈認可，鄭則在青年、文化、影視圈獲好評，且2人派系色彩不濃厚，出任副手不是政治利益的交換或結合，有助黨內團結。

蕭美琴（左）與鄭麗君（中）從政以來有許多特殊巧合，當年與邱議瑩（右）更被合稱「立院三姐妹」，常被選民誤認。（翻攝鄭麗君臉書）

一位熟悉蕭、鄭的幕僚則表示，她們從政以來一直有特殊的巧合，例如2013年，2人被點名是適合出戰雙北市長的漂亮組合；關注議題上，蕭是黨內最早在2006年提同性婚姻法草案的立委，2013年2人又與尤美女等人領銜提案，被進步圈及年輕族群視為同婚的重要推手。有趣的是，蕭、鄭當年任不分區立委時與邱議瑩被稱為「立院三姐妹」，因外型相似，還常被不少選民誤認。

更多鏡週刊報導
【全文】美麗牌3大條件占優勢　賴清德副手鎖定蕭美琴鄭麗君
【賴清德副手點將1】蕭美琴「戰貓」享譽外交圈　縫合英賴心結也靠她
【賴清德副手點將2】助賴搶攻文化、青年圈　一舉動看出鄭麗君深獲信任

 

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