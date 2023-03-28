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逃亡半個月沒傷人！狒狒慘死槍下　鄉民QQ幫喊冤：牠是好狒狒

桃園狒狒奔逃半個月遭獵人持槍射殺身亡，讓網友相當難過。（翻攝自台灣迷因、路上觀察學院臉書）

▲桃園狒狒奔逃半個月遭獵人持槍射殺身亡，讓網友相當難過。（翻攝自台灣迷因、路上觀察學院臉書）

圖文／鏡週刊

桃園狒狒出逃半個月昨（27日）終於落網，原以為就此落幕，沒想到隨後又傳出牠遭獵人持槍射殺身亡，桃園市府農業局、動保處、新竹縣府農業處、六福村，以及開槍的林姓獵人各方說法不一，讓狒狒之死成了羅生門，也讓近期不斷關注狒狒消息的網友相當難過，直呼牠在投奔自由的這半個月來，只有偷吃食物，完全沒傳出傷人或攻擊情形，哀嘆「牠是好狒狒」。

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至今還不知道從何而來的狒狒，在桃園奔逃半個月後於昨日下午落網，桃園農業局抓捕人員還開心與「戰利品」合照，稱要讓女兒帶到幼兒園炫耀，正當大家以為狒狒之亂就此落幕時，又傳出狒狒因被獵槍射中急救無效身亡，開槍的林姓獵人起初宣稱是受新竹縣農業處委託，且有收到指示才開槍，不過竹縣農業局否認，林姓獵人後又改口稱是六福村授權開槍，六福村則發聲明否認，也將對林姓獵人提告。

狒狒出逃消息曝光後，林務局發文提醒遇到狒狒的自保方式，台北市立動物園非洲動物區長鄭惟仁則表示狒狒不太會主動攻擊人類，但仍呼籲遇到狒狒要保持距離。不過據了解，桃園狒狒在逃亡期間，儘管曾與居民有過較近的接觸，但沒有傳出任何攻擊、傷人案件，只有偷吃菜、地瓜等。

如今狒狒之死成了羅生門，讓連日追蹤狒狒消息的網友感到相當不捨，臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」就做了張圖紀念狒狒，希望牠回到非洲大草原能開開心心的，「我會永遠記得你是最自由的狒狒」；網友們也直呼牠是好狒狒，「意外的開頭，歡樂的過程，錯愕的結尾」、「今後你再也不需逃跑受驚嚇了，祝福一路好走。」「這隻狒狒是我這幾天引起我興趣的事情，希望他可以玩的很開心」、「死得很冤欸 明明也沒有傷及無辜 唉⋯⋯」「狒狒到底得罪人類什麼了？」「一路好走，不用再被人類拿著槍追殺了」。

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