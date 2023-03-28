陳以信宣布參選南關線立委　在台南插上第一支藍旗

▲立法委員陳以信宣布投入故鄉台南歸仁地區的立委選舉，他矢言全力以赴追求勝選，要為國民黨在台南插上第一支藍旗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立法委員陳以信28日與立委李德維、國民黨發言人李明璇、蕭敬嚴、副發言人廖偉翔、台大法學博士林岳龍、新創咖啡創辦人溫宗諭等人召開記者會，陳以信宣布投入故鄉台南歸仁地區的立委選舉，他矢言全力以赴追求勝選，要為國民黨在台南插上第一支藍旗！

陳以信表示，選擇在青年節前一天宣布參選，就是希望效仿當年黃花崗烈士不畏艱難，拋頭顱灑熱血追求革命建國的初衷，為國民黨在台南政治沙漠打下第一席區域立委。他正式宣布投入台南市第六選區（東區29里、仁德、歸仁、關廟、龍崎）的立委選戰，將對決現任民進黨立委王定宇。

陳以信指出，自去年11月底宣布參選以來，台南地方仍有許多人勸進參選其它選區。不過他強調，「不是人選擇故鄉，而是故鄉選擇人！」他的家族自清朝時期就住在歸仁地區，在新豐區南關線開枝散葉已超過百年歷史。從他擔任不分區立委返鄉服務以來，許多歸仁鄉親與親戚朋友都盼望他在故鄉參選，因此他決定順應鄉親期盼參選該區立委選舉，並誠懇拜託鄉親給予最大支持！

陳以信強調，台南是國民黨的艱困選區，他參選不只是開疆闢土，更希望成為國民黨在台南重返執政的開始。他以台語說明，民進黨在台南執政30年的結果，台南沒有比較好反是「三哥」橫行，就是代表骯髒污穢、爐渣亂倒的「癩哥」，以及貪汙腐敗、政風敗壞的「歪哥」，還有桃色風暴緋聞頻傳的「豬哥」。陳以信參選保證「不癩哥」、「不歪哥」、「不豬哥」，他誓言要改變故鄉讓台南變更好。