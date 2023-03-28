2024擬參選人注意　監察院公告可收「政治獻金」時間

▲監察院。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

第16任總統、副總統及第11屆立委選舉定於2024年1月13日舉行投票。監察院今（28日）公告，區域及原住民立委擬參選人自3月31日起，總統、副總統擬參選人自5月20日起，經監察院許可政治獻金專戶的設立申請後，可收受政治獻金，收受期間自許可日起至2024年1月12日止。

監察院28日指出，監察院為服務擬參選人申請設立政治獻金專戶，已於「監察院陽光法令主題網」公告「113年立法委員選舉擬參選人申請開立政治獻金專戶許可注意事項」、「政治獻金專戶許可設立申請表」及其填寫範例，供有收取政治獻金意願之立法委員選舉擬參選人申請專戶使用。

另為便利申請管道，監察院政治獻金網路申報系統於3月28日起開放線上申請專戶許可事宜，有意願參選明年立法委員選舉者，得先至金融機構開立政治獻金專戶（戶名：113年立法委員擬參選人ＯＯＯ政治獻金專戶）後，檢附相關證明文件以自然人憑證作線上申請，可加速許可期程。

監察院說，監察院對線上申請程序及注意事項，亦錄製有政治獻金網路申報系統專戶申請操作影片及前所錄製「秒懂捐贈政治獻金18式」等相關宣導影片，已上傳陽光法令主題網及YouTube平台，歡迎擬參選人及一般民眾點選觀看。

監察院提醒，依政治獻金法規定，擬參選人設立政治獻專戶須經監察院許可後，始得收受政治獻金，如未經監察院許可所開立的專戶就收受政治獻金，該法第26條規定，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下之罰金。相關訊息請至監察院陽光法令主題網查參。