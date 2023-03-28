京都嵐山「保津川遊船」觸礁翻覆！滿載25旅客　船夫遭急流沖走

▲京都嵐山保津川遊船。此為示意圖，非事故船隻。（圖／記者張方瑀攝）
記者張方瑀／綜合報導
日本京都前往嵐山的「保津川遊船」是除了小火車外，遊客最常選擇的旅遊方式之一，但28日上午卻傳出擱淺意外，目前25名遊客已平安上岸，但有一人被湍急河水沖走，救起後因心肺停止仍在急救中，身分應是駕駛船隻的船夫。
消防によりますと28日午前11時半ごろ、京都の保津川の川下りの事務所から「川下りの舟1そうが乗り上げた」と通報がありました。— NHKニュース (@nhk_news) March 28, 2023
船には観光客など26人が乗っていて、消防によりますと、1人が流されたという情報があるということで救助に向かっています。https://t.co/Xxd8LkRalj#nhk_video pic.twitter.com/jGBRfxQ5qV
根據NHK、共同社報導，京都府龜岡市保津川遊船企業工會稱，在當地時間28日上午11時30分左右發生擱淺意外，當時船上包含船夫、船員在內共有29人，目前旅客已全數獲救，但船夫疑似落水遭沖走，救起時已呈現心肺停止狀態，目前正在進行急救。
據了解，當時船上25名乘客中，有其中3人是孩童；工會也表示，保津川遊船28日將全面停駛。從NHK拍攝到的畫面可以看到，在下午1時左右，船隻已經因急流而完全翻覆。
▲京都嵐山保津川遊船。此為示意圖，非事故船隻。（圖／記者張方瑀攝）
保津川遊船是京都前往嵐山的旅行方式之一，全長約16公里，船隻會依靠人力和溪流速度前進，從龜岡站出發約莫2個多小時，就能在嵐山渡月橋下船，還能沿路觀看峽谷風景，相當受到旅客歡迎。
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