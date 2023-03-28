猛烈火勢吞噬住宅！4名非裔童命喪火窟　移工父母牽2歲么女急逃生

▲南韓京畿道安山市某聯立式住宅傳出火災，導致4名奈及利亞籍的兒童命喪火窟。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓京畿道安山市昨（27）日凌晨一棟聯立式住宅傳出火災，導致4名奈及利亞籍的小兄妹則在房間內吸入過多濃煙窒息而死。至於兄妹們的父母則在火勢傳出後，帶著2歲的老么即時逃生，才能幸免於難，消防當局初步判定起火原因為延長線走火。兄妹們的父母懷抱著「韓國夢」，15年前來到南韓後便從事資源回收變賣。

根據《韓國日報》、《韓聯社》，南韓京畿道安山市檀園區仙府洞一棟3層樓、同時擁有半地下室的聯立式住宅27日凌晨3時28分發生火災，火勢從2樓傳出，現場火勢非常猛烈，儘管消防當局在40分鐘後成功撲滅火勢，但還是導致4名奈及利亞籍兒童命喪火窟，分別為11歲、4歲的女童，以及7歲、6歲的男童，至於孩童們的父母則趕緊帶著2歲的子女逃難，躲過死劫。

至於同一棟的其他3名奈及利亞人、2名烏茲別克人、1名俄羅斯等6名外籍人士則受到輕傷，其他37名住戶則被緊急疏散。

事發住宅緊鄰半月工業園區，附近的居民幾乎是外籍移工，原本多半是來自中亞或是俄籍的高麗人（韓裔俄籍），不過近年起來自奈及利亞等非洲國家的移工數量開始增加；至於傳出火勢的該棟住宅共有11戶、41名居民，扣除房東以外多半是外籍人士。

▼南韓京畿道安山市聯立式住宅傳出大火。

警方、消防當局和國立科學搜查研究院27日上午8時50分前往現場進行3個小時的鑑定工作，初步研判火勢是從該戶緊鄰玄關門的客廳地板開始傳出，而連接電視、冰箱的延長線插座便置放該處，警方認為起火原因最有可能是電線短路造成。

而夫妻倆在客廳發現起火後便趕緊帶著2歲的女兒逃生，來不及救出另外4名子女。

來自奈及亞的A姓夫妻懷抱著「韓國夢」，他們早從15年前就來到南韓定居，專門從事資源回收，並將二手商品變賣回奈及利亞，靠著微薄的收入維生，儘管生活拮据，在做人處世上卻仍不失笑容，在鄰居眼中的形象相當良好。

一名經營雜貨店的80歲居民回憶，「A某每次來店裡都會笑著打招呼，主動收走空瓶、舊瓦斯爐，也經常在我們這裡買巧克力，是個非常疼愛孩子的父親。」；至於一名有10年交情的住戶鄭某則透露，「賣中古物品能賺的錢根本不多，自從疫情邁入長期化後，他們的家境就變得更糟了。」

居民們表示，A某經常穿著寬鬆的衣服出門，在重視外貌、現實功利主義濃厚的南韓社會下，久而久之便遭到其他人輕視，甚至還被陷害。

報導指出，A姓夫妻因火災送往醫院接受治療，在這段期間內，他們的2歲女兒將被送往政府經營的兒童保護機構代為照顧。

其實，A姓夫妻先前住在安山市檀園區元谷洞某3層樓聯立式住宅時，也曾於2021年1月8日傳出火災，當年5歲的大兒子頸部傷勢較為嚴重。