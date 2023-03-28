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連生3兒子「被叫洗衣機」　阿嬤炫耀走路有風！真相嘆：水準真低

▲▼母乳,擠乳,擠奶,示意圖。（圖／CFP）

▲阿嬤自豪以前被叫做「洗衣機」。（示意圖／非新聞當事人／CFP）

網搜小組／劉維榛報導

重男輕女的年代中，女人要生兒子才被看得起。一名女網友表示，鄰居阿嬤自豪年輕有「洗衣機」的稱號，儘管她已年邁，仍對這一詞感到驕傲。本以為阿嬤只是洗衣服很厲害，結果原PO老公解惑，阿嬤因連生3壯丁，恰好洗衣機與「生三隻」發音相似，真相讓原PO驚問「真的那麼風光嗎？聽說還要放鞭炮慶祝。」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》透露，最近鄰居阿嬤邊自誇邊炫耀，說她年輕時常被街坊鄰居讚美是「洗衣機」。聞言，原PO笑一笑但沒太大反應，只以為阿嬤年輕是個洗衣高手，結果一問老公後，真相神展開了。

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老公竊笑講解，洗衣機的台語發音與生三個帶把的兒子「生三隻」發音類似。當下原PO恍然大悟，並驚呼「以前的年代，連續生了三個帶把的兒子，真的那麼風光嗎？聽說還要放鞭炮慶祝。」

文章曝光後，網友則熱議，「以前多生男生，可以幫忙下田、開枝散葉、多賺錢，但那是以前了，現在能養活自己就不錯了」、「農業時代有男丁才有勞動力，確實是很風光很驕傲」、「我阿嬤生八個男的，鞭炮可能要放過溪了」、「以前人真的很重視男丁，我媽生老三是女孩還哭了」、「聽我媽說，以前我阿嬤的年代有鄰居連生9個還10個女兒，最後一個才是兒子，她都快生到崩潰了，所以早期能生男的真的被認為厲害，連生三個都男的算了不起」。

不過多數人直言，「什麼時候女人的價值可以用電器類比？不知道在高興啥？大概是『無知』的快樂吧」、「很慘！人生只剩這件事情可以拿來說嘴」、「那也要看兒子是否品行端正」、「孩子的成就，才是父母的驕傲所在」、「姑且不論生兒生女，這種用詞水準好低」、「現在也很多這類型婆婆啊！男的是寶，女的以後別人家的」。

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