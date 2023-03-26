他會唱「天團1首歌」去KTV卻不敢點！背後原因曝：看到這幕就不行了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者許力方攝）

記者朱祖儀／綜合報導

多數人去到KTV都會點喜歡或是會唱的歌，你會在意MV內容嗎？一名網友透露，因為每次看天團五月天《乾杯》的MV，都會忍不住痛哭流涕，且年紀越大，哭得越厲害，所以在KTV裡面都不敢點，好奇大家心中「有沒有每看必哭的MV？」文章曝光後掀起眾人討論。

原PO在PTT發文表示，每次看五月天《乾杯》的MV，總是會忍不住掉淚，且原本以為長大之後比較堅強，已經不會再哭了，可是每次一點開MV，看到開頭的老病患照鏡子變成小孩的身影，就會忍不住潰堤，「年紀愈大反而好像哭得愈厲害」。他也透露，在KTV裡根本不敢點這首歌，即使會唱，也只能用哭腔唱完，好奇「還有什麼MV是每看必哭的？」

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▲鄉民表示，《乾杯》MV每看必哭。（圖／翻攝自YouTube／相信音樂BinMusic）

不少人看到後都認同原PO的說法，也透露除了乾杯之外，五月天還有好幾首歌的MV都相當感人，「洗衣機真的會哭」、「乾杯、轉眼、如煙，五月天這三部MV不錯」、「五月天的第二人生、洗衣機真的不錯」、「五月天的轉眼頑固都不錯」、「五月天的轉眼，爆哭後勁好強」、「我發現五月天的mv，其實都蠻好哭的」。

另外，也有人推薦「劉德華的黑蝙蝠中隊」、「蕭煌奇唱的送予你的歌」、「在這座城市遺失了你，MV很有質感」、「周興哲的你不屬於我，尤其親人過世後」、「沒那麼簡單」、「你不屬於我，讓孩子的爸我直接爆淚」、「情歌，好想哭」、「魏如萱的彼個所在」、「茄子蛋的日常」、「蕭煌奇的末班車，親人走了之後看很有感觸」。

事實上，五月天《乾杯》MV推出後，就有不少人覺得相當感動，直說「看一次掉眼淚一次」、「沒有情歌愛的死去活來、也沒有悲憤和痛苦，卻讓我流淚了」。這首歌的MV也榮獲第24屆金曲獎「最佳音樂錄影帶獎」，MV導演陳奕仁透露，當時阿信寫完後不久就傳了這首歌給他，並說「你一定要幫我拍，我寫了一首歌，這是我寫詞的顛峰！」他聽完之後也立刻鼻酸，並努力拍出最符合歌曲意境的內容，最終果然拿下最佳音樂錄影帶獎。