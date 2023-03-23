感情工作都不順...虐打1歲兒還燒炭　男出庭泣：沒有想殺兒

▲陳姓人父因感情、工作不順，竟虐打1歲多兒子，甚至燒炭想了斷生命。（示意圖／翻攝自pexels）

記者黃宥寧／台北報導

虎毒不食子！北部陳姓人父因工作、感情不順，情緒失控虐打1歲多兒子，甚至向友人表明打算了斷生命，其友人嚇壞立即報警，警消破門發現陳男在家中燒炭，男孩也因一氧化碳中毒陷昏迷，所幸經搶救生命穩定，陳男也被依家庭暴力罪之殺人未遂等罪起訴。士院今（23日）開庭，陳哽咽僅認虐打兒，否認有殺人意思。

陳姓人父（46歲）因生活不如意，加上獨力扶養孩子感到負擔重，2020年7月7日晚間在家中先以手指彈打兒子，再用木板連續毆打兒臀部出氣，導致兒耳朵瘀青、臀部多處挫傷等，甚至趁小孩睡著時燒炭，想一走了之。

所幸，其友人得知他有想了斷生命念頭，趕緊報案，消防於同日晚間獲報抵達救援，但陳男卻表示不需救援，直到警方到場再次敲門，陳才抱著兒子開門，將孩子交給警方，隨後因情緒失控遭警方壓制。

無辜的陳姓小弟經送醫雖撿回一命，仍因一氧化碳中毒併心肌受損，後續由社會局做保護安置，委任律師代受暴兒提出告訴，陳父也被依對兒童殺人之不確定犯意等罪，依法起訴。

23日法院開庭審理，陳父坐在被告席哽咽說「我承認傷害，當天是失去理智，沒有想殺死掉我兒子」；審判長則問「你在屋內燒炭，當時在睡覺的兒子是否也會受影響？」陳著急解釋，當時消防員敲門，就趕緊將兒子抱出去。

審判長再問「是否是因為你也發覺這情況，對你兒子是危險的」，他則默默點頭說「是」；社會局委任律師則表示，小朋友目前由社會局安置，也有上幼稚園情緒穩定，希望能延長照護到4月，希望給被告適當量刑，以示懲戒。

陳父義務辯護律師則說，案發後，被告將小孩抱給消防員，沒將門窗封死也沒對小孩下藥，主觀上沒有殺害孩子間接故意，希望能輕判。

陳父最後也誠心向法官說「我現在心態不會像以前那樣，自己會控制情緒，小孩子回來時我也會帶他出去玩」希望能有機會從輕量刑，最後再次強調自己沒有殺兒意思。審判長諭知，下月宣判。