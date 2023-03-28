有聽到2槍聲！桃園勇嬤關門困住狒狒　得知死訊驚呼不捨

▲狒狒遺體送往北市動物園，農業局人員列隊獻花鞠躬 。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

東非狒狒在桃園地區流竄16天，昨（27）日在圍捕過程中遭獵槍擊中左胸不幸身亡，而第一時間將躲進家中的狒狒關起來的阿嬤得知死訊，也驚呼不捨，回憶起當時情況，表示的確有聽到2聲槍響。

昨日狒狒逃到桃園楊梅區一處民宅，現場有3名阿嬤目擊狒狒身影，嚇得趕快把門關起來，將狒狒困在屋內，隨後農業處人員趕到場射擊麻醉槍，將癱軟的狒狒捕獲，但沒想到圍捕過程中狒狒先遭獵人以真槍擊中左胸，導致後來狒狒傷重身亡。

▲阿嬤看到狒狒逃進家中，急忙將門關上封閉出路。（圖／記者陳以昇攝）



當時將狒狒關在屋內、幫助農業處人員進行圍捕的阿嬤們，雖然當下因混亂情況受到不小驚嚇，但得知狒狒最後不幸死亡仍直呼不捨，並回憶當時確實有聽見2聲槍響，研判可能分別是獵槍、麻醉槍響。

針對誤將狒狒打死進行調查，桃園市農業局表示，經查是使用獵槍的林姓獵人擊發，該名獵人向警方表示是受新竹縣政府農業局委託，至於該名受委託人員為何到現場，仍須警方釐清，而圍捕狒狒以來，都是以麻醉槍的方式來處理，「我們不知道獵人帶真槍實彈。」

而新竹縣農業局副處長傅琦媺指出，狒狒沒有進到新竹縣的轄區，野生動物管理是屬於行政管轄權，捕獲當下新竹縣沒有人員、也沒有指派人員到現場；新竹縣政府重申，並沒有委託林姓獵人做這件事，況且案發地點不屬於新竹縣的管轄，當初跟林姓獵人聯絡只是請教他，他可能比較知道動物的習性，「只是請教他如何誘捕，請他協助，結果我們在跟他通電話的時候，他已經在圍捕的現場。」