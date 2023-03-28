圍捕狒狒如「逮捕罪犯」　吳濬彥疑農業局：找人出來當替死鬼？

▲桃園農業局出面說明狒狒落網經過。（圖／記者陳以昇攝）



記者詹宜庭／台北報導

東非狒狒歷經16天圍捕，在圍捕過程中因傷勢嚴重死亡。有消息指控，桃園市農業局專委盧紀燁，曾在狒狒彌留之際，要求旁人幫他拍照合影，並稱要「拍照給我女兒」，引發各界熱議。對此，前民進黨發言人吳濬彥表示，把抓回狒狒的行動，就像「逮捕罪犯一般」，各方說法不一，農業局是否找合格獵槍的人出來當替死鬼？他呼籲警方必需嚴查。

桃園市農業局人員昨日下午聲稱以麻醉槍捕獲逃竄狒狒，但在送至六福村的過程中竟身亡。事後，農業局說明，經查是一位使用獵槍的林姓獵人擊發，該名獵人向警方表示是受新竹縣政府農業處委託，且開槍有經過同意。新竹縣政府則發布聲明回應，縣府27日上午聯繫林男時，他人就已抵達現場，且事後討論，也僅討論麻醉槍可能的使用方式，「並沒有委託或只是他到場獵捕」。

對於盧紀燁與狒狒合影一事，吳濬彥指出，先前選舉時，盧在前高雄市長韓國瑜、桃園市長張善政國政顧問農業組，在張善政贏得桃園市長選舉後就來當桃園市農業局專委。吳濬彥痛批，這場抓回狒狒的行動，就像「逮捕罪犯一般」，第一時間不是幫狒狒檢傷，而是像打獵一樣，要旁人幫忙拍照給女兒看，且在得知狒狒死後，盧還在發臉書白痴文，問打死狒狒能否抵博士生一門專業課程。

至於桃園市農業局與新竹縣政府說法不一，吳濬彥批評，今早警察局還查不到林姓獵人係屬何單位、為何會到現場，各方說法不一，卻可以強調不是桃園市農業局的人？是否找擁有合格獵槍的人出來當替死鬼？他呼籲警方必需嚴查。