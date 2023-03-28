都在問為何開槍殺狒狒！鄉民揪出「2疑點」質疑：不用查嗎

▲林姓獵人。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

東非狒狒竄逃半個月，昨（27）日在楊梅富岡被捕獲，不料卻因傷勢嚴重，急救無效死亡。對此，有網友發文表示，很多人都在問為何開槍、誰授權開槍等，但他更想知道狒狒到底是誰家的？還有獵人到底是誰請來的？話題引發討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上發文表示，比起為什麼要開槍、誰授權開槍，他更想知道狒狒到底是誰家的？若是私人飼養的，不用查嗎？再者，他也想知道獵人到底是誰請的？如果是新竹縣府請的，又是誰告訴獵人狒狒在哪？會不會狒狒其實是私人養的，所以要滅證？

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貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「一定有人告訴他地點啊，不然哪知道在哪裡」、「就算是六福村逃的，六福村也沒理由要殺掉牠，所以應該是有人私自養」、「有人私自養+1，追出來」、「抓通緝犯有直接射殺嗎？一直腦補狒狒攻擊人，而且可以在民宅開槍？又不是在打獵」。

▲狒狒。（圖／記者陳以昇攝）

狒狒之死究竟由誰開槍？林姓獵人昨晚表示，因接到新竹縣府農業處一名廖姓技士電話委託，才帶獵槍到場協助圍捕。不過，新竹縣農業處回應，有請獵人在新竹縣待命，但狒狒沒有進入新竹縣，也沒有請獵人前往桃園圍捕，且當時僅有討論麻醉槍可能的使用方式，「並沒有委託或指示他到場獵捕」。

後來林姓獵人供稱，授權開槍的人是六福村的相關人員。對此，六福村表示，「因配合警方調查，所以調查不公開，暫不進行回應」。