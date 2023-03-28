狒狒逃16天枉死！　學者揭2大疑點「不只法律問題了」

▲東非狒狒落網受傷，網子上沾染鮮血。（圖／記者陳以昇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

東非狒狒在外逃亡16天，昨（27日）遭獵槍擊中左胸身亡，警方正追查涉案人員。筆名「人渣文本」的學者周偉航今發文指出，狒狒枉死有兩大疑點，掀起熱烈討論，而網友們也紛紛回應，「管理單位現在絕對會矢口否認」、「獵人、桃園農業處、新竹縣政府三個問題都不小」。

周偉航今早在「特急件小周的人渣文本」提到，兩個關於見狒殺狒的疑點，其一，打獵本就是原住民的傳統，「但台灣傳統有狒狒？獵人想射什麼就能射什麼？那獵人可不可以去動物園射大象？那你要不要給他射一下？」

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再者，就是獵人聲稱，有人同意他開槍。周偉航接著說，「新竹縣和桃園農業處都否認同意。開槍之後也要報有沒有擊中，從同意者到獵人都裝成不知道，沒有告知其他人，現場還在擺拍，用勇嬤故事做秀。如果都沒人同意，是一個獵人想開槍就開槍，那是法律問題；如果有官員同意，開槍之後全都裝不知道，那就不只是法律問題，更是政治問題。」

對此，網友們湧入留言，「獵人、桃園農業處、新竹縣政府三個問題都不小，另外合法的獵槍應規定不能攜出原住民地區」、「就看會不會像火車一樣，只有駕駛要扛責任吧」、「台灣公務人員的尿性，沒事就沒事，出事了第一時間想盡辦法掩飾或卸責！要公務人員道歉？除非確證確鑿，不然打死都不會認」、「現在會有人承認同意獵人開槍嗎」。

▲槍殺狒狒的林姓獵人。（圖／記者陳以昇翻攝）

另外，也有人分析，「獵人怎會不知道自己的是致死性武器？市區內開槍多麻煩？他敢隨便開？不會有流彈打到人的可能？說人家未經同意開槍我是懷疑啦！」

他接著指出，最大關鍵應是溝通有問題，「不然怎麼會有人不知道狒狒已經中槍？然後還想補第二槍麻醉？然後捕捉到的第一時間，看起來就是先讓人擺拍，而不是讓獸醫立即檢查狀況。不然怎麼會赫然發現有槍傷嘛？」