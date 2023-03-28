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六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制「虧你是充滿歡樂的地方」

▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

東非狒狒昨（27）日被捕獲，卻因傷勢過重，急救無效死亡。網路上出現爆量討論，不少人都不解為何要開槍？到底是誰授權獵人開槍？林姓獵人則供稱，授權開槍的人是六福村的相關人員。此話一出，讓不少網友灌爆六福村粉專，或上Google評論刷1星。

【11:41更新六福村最新回應】

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狒狒之死究竟由誰開槍？林姓獵人昨晚表示，因接到新竹縣府農業處一名廖姓技士電話委託，才帶獵槍到場協助圍捕。不過，新竹縣農業處回應，有請獵人在新竹縣待命，但狒狒沒有進入新竹縣，也沒有請獵人前往桃園圍捕，且當時僅有討論麻醉槍可能的使用方式，「並沒有委託或指示他到場獵捕」。

後來林姓獵人供稱，授權開槍的人是六福村的相關人員。對此，六福村表示，「因配合警方調查，所以調查不公開，暫不進行回應」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／六福村主題遊樂園）

▲網友湧入粉專狂罵。（圖／翻攝自Facebook／六福村主題遊樂園）

針對六福村的回應，不少網友並不買單，紛紛湧入粉專「六福村主題遊樂園」留言，「狒狒若是你們授意打死的，從今天起拒絕去六福村玩」、「要不要解釋一下？不要用什麼調查不公開」、「請問憑什麼授權獵人開槍射殺狒狒？你們園區逃出來的嗎？想消滅證據嗎」、「獵人說是你們指使槍殺的，你們完全不敢回答」、「麻醉槍都打了，何必用真的獵槍，拒絕去六福村」、「你這哪是樂園」、「不是說狒狒不是你們的？為什麼授權射殺狒狒」、「如果是你們，真的太過分了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google評論）

▲還有網友刷1星。（圖／翻攝自Google評論）

也有不少網友上Google評論刷1星並表示，「我想問一下貴園從開園到現在蓄意或是過失死亡的動物有多少？狒狒確定不是你們的還是只想卸責」、「不尊重生命」、「是說狒狒不是你們家跑出來的，那憑什麼你們可以授權開槍」、「太過分了！虧你還是充滿歡樂的地方」、「沒想到台灣有名的主題樂園是這樣子，不會再去六福村了」。

針對網友評論，六福村截稿前並未回應。

【11:41更新】

關於狒狒乙案，六福村除全力配合警方偵辦，針對現有不實指控及資訊，謹聲明如下：

1、六福村自接到狒狒脫逃事件，都全力協助桃園農業局進行抓捕作業，昨日如農業局專門委員盧紀燁說明，抓補狒狒後發現狀態不好才緊急徵詢六福村獸醫帶回六福村協助急救，非部分媒體指稱園區強行帶走。

2、六福村一直秉持著動物保育原則，六福村全程亦皆攜帶專業麻醉器材及獸醫隨行，以確保動物追捕安全，且追捕區域屬於桃園市管轄，園方全程配合桃園市農業局安排指揮，故不清楚是由哪個單位安排獵人持獵槍跨區加入追捕。

3、對於獵人指控由六福村員工授權同意才開槍之說明，六福村嚴正聲明，六福村同仁在現場聽到槍聲後才進入狒狒躲藏區域，並無同仁對獵人提出同意開槍指示之說明，基於保護員工及捍衛六福村保護動物之聲譽，六福村會對獵人提出法律告訴。

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