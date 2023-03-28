狒狒死了！王浩宇一面罵官員　一面辦活動賣襪子：我就是在消費呀

記者邱晟軒／綜合報導

東非狒狒在圍捕過程中因傷勢嚴重不治。對此，前桃園市議員王浩宇第一時間發文痛批農業局官員，不顧狒狒明顯受傷還拍照留念，質疑農業局「瀆職」；不過，就有不少網友發現，王浩宇一面為狒狒魂斷槍下狂罵官員，同時又一面靠著狒狒促銷賣襪子，更聲稱「我就是在消費呀」。

王浩宇27日下午在臉書發文批評，農業局說發現狒狒中槍後，馬上緊急送醫，但明明抓到後幾十分鐘的時間裡，「狒狒都被官員拿來拿去拍照、給記者拍照、自拍，狒狒就癱軟在袋子裡不斷失血，到最後活活玩死。這就是真相！」

王浩宇貼出《ETtoday新聞雲》記者拍攝的現場影片，質疑官員看到奄奄一息的狒狒，仍拿起手機自拍，過程中還將手機遞給旁人說「幫我拍一張，我要給我女兒」，讓他忍不住痛批「殘忍又噁心」。

▲王浩宇一面為狒狒之死檢討官員，一面辦活動促銷內褲、襪子。（圖／王浩宇臉書）

不過，正當王浩宇為狒狒之死氣憤難平，連續發表多篇文章為沸沸討公道之時，他同時也藉著圍捕沸沸的話題促銷自家襪子、內褲品牌，既使狒狒傷重不治後，王浩宇仍堅持不取消促銷活動；王浩宇更樂得聲稱，因為狒狒死了取消宣傳，創下史上最高中獎率，符合抽獎資格者僅29單，中獎率達3.44%，提醒網友下單抽獎，「應該是蠻好中的」。

部分網友質疑「消費」狒狒，王浩宇酸嗆，「我就是在消費呀！所以呢？」他說明為何當初公告說若抓到狒狒會打折，改為抽Switch，原因是因為狒狒太晚抓到了，已經不夠優惠，因此加碼成抽Switch、100元超低門檻，大家好玩就好，「至於柯粉，你們又不會買，不爽什麼？」

王浩宇更嗆聲質疑網友，表示「狒狒死了，柯粉說夥伴生活還在辦活動很冷血，但已經辦一半大家覺得可以突然取消嗎？這樣不符合誠信原則吧？」

▼狒狒傷重不治後，王浩宇仍堅持不取消促銷，引發網友罵聲連連。（圖／王浩宇）