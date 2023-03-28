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東非狒狒枉死「還被裝袋拍照」　學者批：圍捕過程毫無章法

抓到東非狒狒的第一時間，桃園市農業局專委盧紀燁竟先和狒狒自拍，還請人拍照。（圖／記者陳以昇攝）

▲抓到東非狒狒的第一時間，桃園市農業局專委盧紀燁竟先和狒狒自拍，還請人拍照。（圖／記者陳以昇攝）

記者楊惠琪／台北報導

全台關注的東非狒狒脫逃事件，經過長達16天的逃亡，昨（27日）在桃園落網後驚傳遭槍殺身亡，全台一片譁然。屏科大野生動物保育研究所副教授陳添喜批評，整個圍捕過程毫無章法，連基本的SOP都沒有，靈長類動物一麻醉，連倒下都可能受傷，怎麼可以隨便裝袋處理，而且連基本的檢傷工作都沒有，看了真的很傻眼。

遭槍殺身亡的東非狒狒本月10日首次在桃園平鎮區現蹤，當地里長還繪製逃脫路線呼籲民眾小心，桃園市府甚至成立跨局處的「抓狒戰情室」，圍捕過程不斷更新，全台民眾連日關注狒狒今天去到哪了，成為茶餘飯後話題，沒想到最後命喪槍下，悲劇收場。

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桃園市農業局人員昨在民宅發現東非狒狒倒地後，以麻醉槍射擊後裝入網袋，當場還拍照留念，引發外界批評聲浪。

陳添喜說，狒狒脫逃時間這麼久，應該有足夠的時間做好沙盤推演，除了圍捕方式外，圍捕落網後的處置，包括萬一受重傷的急救處置，現場有無獸醫隨行、或攜帶相關急救用品，但感覺相關人員都缺乏經驗，而昨天最大的錯誤就是，狒狒麻醉倒地後，應該立即由獸醫接手，至少會進行初步的檢傷，就不會後來才發現有槍傷。

陳添喜還說，不管什麼動物，麻醉倒下後就沒有自主行為能力，任何運送移動都要非常小心，不能隨便用網子裝袋，再倒入籃內，尤其靈長類動物胸部肌肉不多，一旦用麻醉槍射擊，如果位置稍微打偏，胸部可能就會被射穿，所以該有的救傷儀器應該都不能少，整個環節獸醫界看了應該都覺得傻眼。

陳添喜進一步指出，圍捕現場為何會出現帶槍的獵人，為何有人可以大辣辣的背著獵槍在民宅附近開槍，就算是合法獵人，難道就可以在民宅附近用槍？主管機關應該好好檢討用槍時機與地點，尤其在移除外來種上，值得相關單位省思。

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