2050淨零轉型趨勢論壇新竹登場　高虹安：攜手產業永續發展

▲遠見雜誌與新竹市不動產開發商業同業公會共同舉辦「啟動建築永續DNA 迎向2050淨零轉型趨勢論壇」，與產業攜手探討如何跨越淨零減碳的挑戰。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

全球淨零轉型浪潮下，遠見雜誌與新竹市不動產開發商業同業公會共同舉辦「啟動建築永續DNA 迎向2050淨零轉型趨勢論壇」，與產業攜手探討如何跨越淨零減碳的挑戰，並邀請高虹安市長擔任與談來賓。她表示，新竹市身為我國科技發展重鎮，肩負追求城市經濟發展及市民安居樂業之重任，對環境永續更是責無旁貸，期許持續與產業攜手合作，共同實踐永續未來。

高虹安市長表示，新竹市是全國首座辦理淨零轉型趨勢論壇的城市，實現淨零碳排又以科技業首當其衝，許多大企業不僅專注於半導體製造技術發展，也積極落實社區營造、環境鋪設，如台積電將在南寮漁港種植逾3萬顆樹苗作為防風林，世界先進也認領金山櫻花公園並復育螢火蟲及環境生態等，擔起企業公民肩負的社會責任。

▲▼新竹市長高虹安(上)，新竹市不動產開發商業同業公會理事長朱彥龍(下)。





她說，今年10月歐洲「碳邊境調整機制」（CBAM）對於特定產品須申報碳排放量，未來還可能將適用範圍擴大到其他具有碳排放風險的產品，且進口商必須購買CBAM憑證，作為進口產品碳排放量的繳交費用，其影響對產業界無疑是巨大的，期盼透過公部門與企業合作，共同找出淨零轉型的方法。

高虹安市長指出，建築也是一座城市很重要的元素，新竹市未來將努力擴大使用綠建材、加強節電效能，而現有老舊建築則要求改善電器使用效率。她在參選期間也提出「綠屋頂」計畫，將列入市府施政中程計畫，於都市計畫訂定一定規模以上建築物將需設置綠屋頂，並推動相關政策獎勵機制，鼓勵民間建築業界跟進，先公後私、以大帶小的方式共同參與，配合中央全面推動節能管理制度與建構全民友善節電環境，「綠建築是未來趨勢、愛護地球做好ESG需要每個人的參與」。

▲「啟動建築永續DNA 迎向2050淨零轉型趨勢論壇」在新竹市國賓飯店舉行。

新竹市不動產開發商業同業公會理事長朱彥龍表示，根據國際能源總署（IEA）資料，房地產及建築產業消耗全球40%能源，所排放溫室氣體占約全球30%，在淨零碳排壓力下，對業者來說，從材料生產、施工營建、成屋使用到拆除廢棄，都是必須改善的環境，建築產業正面臨前所未有的挑戰，且因應今年通過氣候變遷法，特別舉辦論壇讓同業了解目前法規面及政策面對於不動產之ESG規範，以達到永續發展目標。

今日啟動建築永續DNA迎向2050淨零轉型趨勢論壇，邀請遠見雜誌總經理葉陶聖、新竹市不動產開發商業同業公會理事長朱彥龍、國立臺北大學金融與合作經營系教授兼主任秘書黃啟瑞、台灣數位企業總會理事長陳來助擔任講者及與談來賓。

首先由黃啟瑞教授以「永續思維建構」建立對永續的認識；陳來助理事長則以「邁向2050淨零 讓建築產業在創新」為主軸，挖掘在淨零轉型過程中，潛在的創新因子與商機。高虹安市長、朱彥龍理事長、黃啟瑞教授、陳來助理事長也將分別從產官學研的角度，分享彼此對新竹市搖身成為永續城市的看法。

市府表示，為響應世界淨零排放政策，新竹市作為科技之都角色，期盼成為淨零轉型領頭羊的縣市，透過中央、地方政府與民間企業共同努力，讓產業鏈在淨零翻轉的旅程上一同攜手力挽狂瀾，與市民共同邁向2050淨零城市，實踐永續城市目標，共創美好未來。