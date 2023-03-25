響應Earth Hour！　蔣萬安：市政大樓、各機關學校今晚關燈1小時

記者詹宜庭／台北報導

為響應世界自然基金會（WWF）「Earth Hour 關燈一小時」活動， 台北市長蔣萬安25日表示，台北市政府及各機關學校，將於25日晚間8點30分，市政大樓和學校外牆景觀裝飾燈及非必要照明設備，熄燈一小時，與全球超過190個國家與城市，一同關燈、減碳、愛地球。

世界自然基金會2007年在雪梨發起「Earth Hour 關燈一小時」活動，提倡在每年三月份的最後一個星期六，於當地時間晚上八點半一起關上「不必要的電燈」一小時，藉此呼籲在全球氣候變遷下，每個人無論年齡、階級等背景，都有改變世界的能力與責任。 目前全球已有192個國家與區域、超過1萬8000多個世界地標一起「關燈」，用實際行動支持響應。

蔣萬安25日透過臉書發文指出，台北市政府及各機關學校為響應「2023EarthHour關燈一小時」活動，將於25日晚間8點30分，市政大樓和學校外牆景觀裝飾燈及非必要照明設備，熄燈一小時，與全球超過190個國家與城市，一同關燈、減碳、愛地球。

蔣萬安表示，他誠摯邀請大家共同攜手，為地球及下一代做出改變，打造低碳永續生活環境，關燈一小時讓世界變好，「今晚和我一起關閉室內外不必要的電器，走到戶外享受無碳排放的夜晚。」