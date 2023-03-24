偽造檢測合格排氣管貼紙流竄市面　騎士改管貪小便宜恐挨罰3萬

▲▼ 騎士私改排氣管，在銷售人員兜售慫恿下，使用「偽造」檢測合格標章排氣管，被警查獲，恐挨罰3萬 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市五股區一名22歲李姓男子私改排氣管，在銷售人員兜售慫恿下，使用「偽造」檢測合格標章排氣管，21日騎車外出時被警攔查，李男向警方表示，「這支是合格較便宜的排氣管」，經警向環保局求證，這是假標章，當場打臉李男，後續依「噪音防制法」第23條規定通報環保局，車主最重恐挨罰3萬元以下罰鍰，另得再前往監理單位複驗。

新北市五股區一名李姓男子，日前到某機車行更換排氣管，維修人員說，檢測合格標章的排氣管一支要價一萬多元，李男覺得有些昂貴，維修人員當場向李男兜售另支「便宜也有檢測合格標章」的排氣管，李男不疑有他馬上換裝。

21日深夜11時許，李男騎車外出，行經新北市五股區成泰路四段22巷口，遭警攔下盤查，警發現排氣管的檢測合格標章有些怪異，李男辯稱「維修人員說，這支是有檢測合格標章，要價較便宜的排氣管」。

警向環保局求證，發現李男是拿偽造檢測合格標章的排氣管魚目混珠，當場依「噪音防制法」第23條規定通報環保局。李男不但要多花錢，換裝有檢測合格標章的排氣管外，還得面臨3萬元以下罰鍰，並將車送至監理單位複驗。

蘆洲警方表示，從今年1月起至今，分局主動配合環保局、監理站聯合稽查共13次，舉發78件擅自增、減、變更原有規格設備、770件通報噪音車裁罰。將會持續執行防制噪音改裝車輛、危險駕駛巡守專案勤務，呼籲民眾發現噪音改裝車，隨時記錄隨時上網檢舉，也提醒，切勿改裝排氣管誤信商家謊言因小失大。