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四眼控才懂的神秘魅力！跟著最愛眼鏡的「設計大國」挑出日本製造輕量百搭配件

▲▼ JINS,眼鏡,配件,春夏,鏡框,多焦鏡片,設計,日本,潮流,質感 。（圖／品牌提供）

▲日本知名眼鏡品牌JINS近日公布2023日本製眼鏡春夏系列，一秒就能改變氣場的潮流配件，它的不可取代性只有眼鏡控才懂！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

現代人出遊或只是到巷口超商買個東西，都會很自然地配一套簡單穿搭再自信走出家門。以台灣人來說，宅在家和出門最明顯的差異就是把眼鏡收起來，露出眼睛與完整妝容。不過，有個國家卻反其道而行，無論是戴在男性或女性臉上的「眼鏡」，不僅跳脫調整視力功能，進一步成為神秘又性感的象徵，更一躍成為時尚潮流圈的必備單品，那就是——在國內擁有數一數二質感眼鏡品牌的日本！

誰說眼鏡只會把人變成書呆子？成功將眼鏡塑造成時尚配件的日本時尚眼鏡品牌JINS，平均每月都會推出2~3款新品，不過最擄獲人心的還是「日本製造」的細膩、輕巧和高質感，設計符合東方人臉型，提供極佳的舒適性。此外，日本製造的JINS的風格簡約自然，做工精緻細膩，兼具日系美學的質感，一秒提升穿搭的質感。因此，許多時尚男女愛上了JINS眼鏡，以眼鏡為穿搭點綴，展現時尚態度。在台灣，JINS控通常不只擁有一副眼鏡，還有多副不同款式的眼鏡，用來搭配不同心情和穿搭風格。

▲▼ JINS,眼鏡,配件,春夏,鏡框,多焦鏡片,設計,日本,潮流,質感 。（圖／品牌提供）

▲春夏出遊，讓全新JINS日本製眼鏡賦予自己與另一半知性優雅的氣息。

近日，JINS也正式引進純日本製造的春夏眼鏡系列！一列排開16支全新鏡框，讓眼鏡控忍不住反覆試戴的原因就是，從經典的波士頓框到近年流行的大方框、多邊形框等「鏡框設計」，全都出現在此次的春夏陣容中。讓眼鏡控無論是上班或是開春出遊時，馬上就能戴上最新鏡框，化身型錄中的潮模，讓身穿正式套裝或休閒服飾都能低調呈現不同風格的質感搭配，帶給周遭朋友與另一半，說不上來卻又煥然一新的新鮮感。

▲▼ JINS,眼鏡,配件,春夏,鏡框,多焦鏡片,設計,日本,潮流,質感 。（圖／品牌提供）

▲春夏系列帶來4種設計鏡框，滿足不同JINS迷今年對於時尚搭配的追求！

值得一提的是，本次日本製春夏系列特別將鏡框上下緣加長的「加大鏡框設計」，正好適合搭配「漸近多焦鏡片」，讓40世代以上的眼鏡族視野和視覺感都有感提升，還兼顧時尚又減齡的流行感，與20、30世代一同展現自我朝氣。

春夏系列除了有多款邊框，能滿足各種造型需求，一樣能影響整體氣場與臉部膚色的「鏡框顏色」，也釋出多元選擇，例如一定要擁有的經典黑，對於30世代以下能展現沉穩、40世代以上盡現優雅奢華的木紋，甚至也有近年從日韓紅到台灣的不敗潮流透明色系，有經驗的網友就笑說，當心現場試戴後，想一次帶2支以上都屬正常。就等眼鏡控到門市試戴挑選，與自己命定的鏡框與顏色邂逅相遇！

▲▼ JINS,眼鏡,配件,春夏,鏡框,多焦鏡片,設計,日本,潮流,質感 。（圖／品牌提供）

▲JINS日本製眼鏡春夏新品主打輕量以及加大鏡框設計，讓40世代以上的族群，不用擔心喜愛的鏡框無法搭配漸近多焦鏡片。

對於在乎配戴舒適度的眼鏡控來說，日本製鏡框特別選用的TR輕量材質，以及主打以抗汗、抗腐蝕的β鈦合金打造的輕盈鏡腳，也是讓他們一試成主顧的關鍵原因。尤其對於度數較深的人來說，率先幫鏡框「減重」的JINS鏡框，讓他們即使配上較重的鏡片，也不怕長時間對鼻子與耳朵造成疼痛負擔。而讓眼鏡控感到有感輕量的背後，也隱藏著細膩設計，例如特別在鏡腳尾端加上立體圓弧造型，除了以設計感為出發，絕大一關鍵也是同步穩定鏡框重心，避免最讓眼鏡控受不了——配戴時鏡框下滑的困擾。

儘管台韓也做出不少特色鏡框，但唯有日本製鏡框的細膩作工，才能讓網友輕鬆在FB、IＧ搭出「日雜感」！承襲純日系質感的JINS全新春夏系列，的確支支都是由日本職人在當地製作，無論是精準收得剛剛好的鏡框曲線、襯托出更立體小臉的鼻托、彎得正好的鏡腳，都展現出絕非他人可比擬的做工與質感。門市細膩的售前/售後服務，也讓不少JINS控著迷，「真的有走一趟日本的親切感」。

春夏的衣服已經買到無法再變出更多樣的造型了嗎？今年不妨以JINS的風格質感眼鏡做爲春夏最迷人的配件，靠著多款造型眼鏡瞬變不同氣場，為整體穿搭融入毫不衝突、相輔相成的流行語彙。

更多優惠請見: https://www.jins.com/tw/p/made-in-japan-23SS

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關鍵字：

JINS眼鏡配件春夏鏡框多焦鏡片設計日本潮流質感

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