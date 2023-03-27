蔡英文出席「安倍晉三紀念影像展」　期許台日友好火苗溫暖民心

▲總統蔡英文出席「安倍晉三紀念影像展開幕式」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文27日出席「安倍晉三紀念影像展開幕式」，期盼台日雙方在各領域能不斷深化合作，建立更緊密的夥伴關係，讓「台日友好」火苗延續，繼續溫暖人民的心。

蔡英文致詞時表示，日本前首相安倍晉三是台灣的好朋友，也是她的好朋友，今天這場展覽意義重大，相信大家和她一樣感觸都很深。她說，透過這場展覽，再次看到安倍前首相自信、堅定的神態，令人非常懷念。

蔡英文表示，安倍前首相說過「不要讓台灣民眾感到寂寞」，他也多次以行動表達對台灣的支持。為了聲援台灣，安倍曾經分享他手拿著台灣鳳梨、露出溫暖笑容的照片，這是許多台灣人民印象深刻的畫面。

蔡英文表示，安倍在卸任後，也一直關心台灣，多次公開呼籲國際社會重視台海穩定的重要性，他對台灣的友誼及付出，為台日關係發展奠定重要基礎。

對於當今的國際變局，蔡英文說，安倍率先提倡的「自由開放的印太構想」，已經成為國際民主陣營共同的戰略目標。她說，在今天展場，有許多安倍前首相參與國際重要會議的照片，記錄了他堅持理念的身影，為了維護世界的民主、自由、人權，全力以赴。

最後，蔡英文說，她要特別感謝所有相關單位，用心舉辦這場展覽，我們看到台灣和日本各界都透過各種方式來懷念安倍前首相，也持續推動「台日友好」的遺志，期待台灣和日本在各領域能不斷深化合作，建立更緊密的夥伴關係，讓「台日友好」火苗能夠延續，繼續溫暖台日人民的心。

▼總統蔡英文出席「安倍晉三紀念影像展開幕式」。（圖／總統府提供）

