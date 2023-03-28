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華航皮卡丘彩繪機飛航檳城！7月起派飛日韓「呆呆獸迎賓下機」

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲華航「皮卡丘彩繪機 CI」即日起至 6 月 30 日飛航馬來西亞檳城，7 月起將派飛日本高松及韓國釜山。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

寶可夢粉絲看過來！華航「皮卡丘彩繪機 CI」即日起至 6 月 30 日飛航馬來西亞檳城，7 月起將派飛日本高松及韓國釜山。暑假搭乘華航「皮卡丘彩繪機 CI」直飛高松，一登機即投入寶可夢的懷抱，抵達後由觀光大使呆呆獸迎接，享受可愛度滿點的寶可夢之旅。

華航「皮卡丘彩繪機 CI」今年 1 月至 3 月 25 日間已陪伴旅客暢遊「飛翔皮卡丘計畫」重點城市沖繩；即日起至 6 月底前將主要飛航桃園-檳城航線，體驗馬來西亞的南洋風情，一窺娘惹文化習俗與傳統、壁畫與鐵線畫的街頭藝術，同時品嚐道地肉骨茶與海南雞飯，享受東南亞的熱情魅力。

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▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航「皮卡丘彩繪機 CI」今年 1 月至 3 月 25 日間已陪伴旅客暢遊「飛翔皮卡丘計畫」重點城市沖繩。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

華航「皮卡丘彩繪機 CI」將於 7 月起飛航日本香川縣的高松，烏龍麵是日本香川縣特產，寶可夢的呆呆獸因日文發音近似烏龍麵「Udon」而成為香川縣觀光大使，當地無論是人孔蓋、郵筒、海陸交通，隨處可見呆呆獸的身影，更打造呆呆獸公園，預計今年開園。

暑假搭乘華航「皮卡丘彩繪機 CI」直飛高松，一登機即投入寶可夢的懷抱，抵達後由觀光大使呆呆獸迎接，享受可愛度滿點的寶可夢之旅。

華航 3 月 26 日起復飛韓國第二大城市釜山，7 月起將由「皮卡丘彩繪機 CI」飛航，在充滿海港風情的釜山，乘著海雲台的天空膠囊列車，絕美大海景色盡收眼底，走進甘川洞文化村和小王子並肩俯瞰七彩屋舍，在悠閒的步調下用旅行寫新的故事。

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