鄰近台北港　桃園辦理「內海產業園區擬發展風電產業鏈」公聽會

▲桃園辦理「大園內海產業園區擬發展風電產業鏈」公聽會。（圖／擷取自徐其萬臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

為配合國發會2050淨零碳排政策，桃園市政府勘選桃園市大園區內海里境內約30公頃的非都市土地，以風電及綠能產業為未來招商主要目標，10日於內海市民活動中心辦理「大園內海產業園區開發計畫案」公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人意見。

市府經發局表示，會中地方人士表達擔心土地遭政府強制徵收的疑慮，該局將由市府人員拜訪區內地主，向地主詳細說明園區規劃及相關程序，並釐清地主對開發案之疑慮，如地主有產業用地需求，亦可向桃園市政府研商配地方案，若經說明後地主仍不願意參與開發，市府亦可考慮劃出規劃範圍，非有依法須以徵收方式取得之情形，即未來用地取得方式將以協議價購為主，與地方達成開發共識。

經發局說，大園內海產業園區位於桃園濱海產業廊帶中樞位置，結合台61線的工業區及未來國道2號延伸線之交通優勢，並配合國家發展委員會2050 淨零碳排政策，大園內海產業園區規劃引入風電綠能產業鏈，並結合地區優勢產業，期能滿足大園區廠商設廠需求，促進在地產業發展。

而有關民眾於公聽會上，表達園區設置將造成環境汙染及濕地保育之疑慮，市府也說明本案規劃引進產業將引入低汙染產業，且後續將依法辦理環境影響評估及健康風險評估報告相關程序，嚴格控管排放標準，並建置汙水處理廠等完善公共設施，降低對許厝港溼地及周邊環境影響。

另新街溪出海口已建置水質自動監測站，可同時監測河川流量及10種水質項目，監測系統一旦有發現水質異常，會立即警示並發出簡訊通報稽查人員前往追查污染來源，未來可與本計畫相互配合。