杜紫軍、孫大川進駐桃市府　張善政：廣納中央級人才打造國家隊

▲前行政院副院長杜紫軍（右）將入住桃園市府團隊，擔任桃園市工商發展投資策進會執行長，協助工策會組織再造。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政人事佈局又有新軍加入，前行政院副院長杜紫軍將接任桃園市工商發展投資策進會總幹事，將協助工策會進行組織再造，總幹事將調整為執行長；前監察院副院長孫大川將加入由市府捐助成立桃園市原住民族發展基金會，擔任董事，為原住民人口全台第二的桃園推動原民事務，另外再加上前內政部長李鴻源擔任桃園公共工程體檢委員會總召集人，張善政市長廣納中央級人才，為桃園打造國家隊。

市府指出，前行政院副院長杜紫軍接任桃園市工商發展投資策進會總幹事，該職稱將改為執行長，協助工策會進行組織再造，其中將設置「產業服務組」、「人才培育組」與「勞資合作組」，轉型更能為產業創造價值的組織。

前監察院副院長孫大川將加入由市府捐助成立的桃園市原住民族發展基金會，孫大川擔任董事，為原住民人口全台第二的桃園推動原民事務。另外還有前內政部長李鴻源擔任桃園市公共工程體檢委員會總召集人，張善政廣納中央級人才，為桃園打造前所未有的國家隊。

市府表示，杜紫軍出任工策會執行長一職，未來將完全不支薪，以義工方式協助張善政推動企業服務與產業發展工作。為讓工策會有不同以往的面貌與功能，張善政與杜紫軍經過多次深談，導入企業的思維與架構，將總幹事調整為較符合企業營運概念的執行長，將設立三個組別，為服務企業團體、促進投資的「產業服務組」；協助企業養成人才、數位轉型與智慧製造的「人才培育組」；為讓市府與各產業團體、勞工團體的互動更緊密，將成立「勞資合作組」，建立勞方與資方的合作平台。

桃園市原住民族人口數超過八萬人，是全國第二，僅次於花蓮縣，也是台灣西部原住民族移民人口最多的城市。現年70歲的孫大川是卑南族人，擁有比利時魯汶大學漢學碩士學位，返台後積極投入推動台灣原住民族文學，也曾擔任過原民會主委，對原民事務推動非常嫻熟。張善政邀請孫大川擔任原住民族發展基金會董事，勢必將能為桃園的原民事務有更長遠的規劃。

杜紫軍曾任經濟部長、國發會主委與行政院副院長；孫大川曾任原民會主委與監察院副院長，再加上曾任公共工程委員會主委與內政部長的李鴻源，三人在專業程度無庸置疑外，更都是中央院級與部會級的人才，他們應張善政邀請再次投入公共事務，完全是被張善政為桃園規劃願景所打動，也呈現張善政對人才的磁吸效應，廣納中央級人才在桃園組建國家隊，為桃園發展加速前進。