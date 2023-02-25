桃園市政府增設「商業e速辦櫃臺」　手機就可繳納規費

▲桃園市政府增設「商業e速辦櫃臺」。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為整合商業登記櫃臺業務，桃園市政府經發局3月起於市府1樓前棟增設「商業e速辦櫃臺」，服務民眾完成商業設立登記一次辦到好，免重複排隊申辦及可用手機繳納規費，省時又便利！

經發局為鼓勵民眾使用「商業e速辦櫃臺」及利用行動支付繳納規費，規劃2項獎勵活動，凡112年3月份上班日利用「e速辦櫃臺」完成商業預查及登記之民眾，贈送現煮美式咖啡兌換券1張，憑券可向市府1樓喜憨兒附設桃園市府庇護商店兌換。

另為推廣行動支付繳費，加碼推出現場使用行動支付(台灣Pay、一卡通MONEY、悠遊付、街口支付)或悠遊卡繳納商業登記規費者，贈送濾掛式咖啡包1包(限額200份)，送完為止。經濟發展局提醒民眾咖啡兌換券兌換期間自112年3月1日起至112年4月14日止，逾期將無法兌換，請民眾留意。

經發局表示，商業申請設立登記，須先辦理商業預查，確認商業名稱是否可用後再辦理商業登記，針對以上申辦流程，市府原於1樓分別設有商業預查櫃臺及商業登記櫃臺，民眾臨櫃欲當日申請完成登記，須在不同櫃臺辦理。為減少民眾排隊情形，經發局於3月起增設預查及登記一次辦到好服務櫃臺，讓民眾免排2次隊伍等候繳納規費，同時加強宣傳手機繳納規費功能，不用再於臺銀櫃臺排隊繳納，平均每件登記案件只需30分鐘即可完成，較以前需45分鐘以上，大幅縮減民眾申辦時間。