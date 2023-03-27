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每天100c.c.威士忌　30年養出「排球大」肝腫瘤！台中男戒酒了

▲▼亞洲大學。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名吳男30年來每天喝100c.c.威士忌，肝臟內竟藏20公分大腫瘤。（圖／亞洲大學附設醫院提供）

記者許權毅／台中報導

台中一名51歲吳男長期飲酒，30年來每天至少喝下100c.c.威士忌，去年突然在3個月內暴瘦10公斤，一經檢查發現肝臟內竟然藏了「20公分巨型腫瘤」，整個腫瘤猶如排球，甚至壓迫到胃部。亞大附醫用「四箭療法」先讓腫瘤縮小再進行切除，讓吳男重獲新生，術後9天就可出院，吳男也說「當初就是感覺到痛，覺得酒喝下去就沒感覺！」現在不敢再喝酒了。

吳男表示，自國中開始就曾偷偷喝酒，後來到了工地做工也常常接觸酒精、提神飲料，跟朋友喝酒時也喝到很大量，每天還會固定喝100c.c.的威士忌「放鬆」。直到1、2年前，偶爾會感覺到肝部旁的器官不適，但認為「酒喝下就沒感覺」，不知不覺就把肝腫瘤養大，去年8月更是開始食不下厭，3個月內就瘦了10公斤，經妻子堅持，帶著吳男到醫院檢查，一看發現肝臟內竟然有一顆約20公分超巨腫瘤，讓吳感到相當驚訝。

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▲▼亞洲大學。（圖／記者許權毅攝）

▲▼原本接近20公分的腫瘤甚至壓迫到胃部，在標靶、免疫、放射治療後，成功縮小到14公分。（圖／記者許權毅攝、亞洲大學附設醫院提供）

▲▼亞洲大學。（圖／記者許權毅攝）

亞洲大學附設醫院指出，吳姓萬者本身是B肝帶原者，並且有糖尿病、高血壓病史，經由超音波發現左肝腫瘤，佔據原本肝臟的75%，甚至壓迫到肝門靜脈血管，讓手術困難度大幅提升。經亞大附醫跨科團隊討論，決定採「四箭療法」，使用標靶藥物控制病情，再搭配免疫治療、「好神刀」放射治療，經4周密集治療後，成功讓20公分腫瘤縮小到14公分，讓外科醫師「有空間」進行手術。

▲▼亞洲大學。（圖／記者許權毅攝）

▲▼亞洲大學附設醫院葉俊杰醫師（上）與放射科主任王博民（下）說明此案例。（圖／記者許權毅攝）

▲▼亞洲大學。（圖／記者許權毅攝）

外科醫師葉俊杰表示，若沒有先前的治療，恐怕手術很難將腫瘤切除乾淨，也會造成大量出血，加上腫瘤縮小的5到6公分，更是對外科手術相當重要，把「不可能變成可能」，整個手術12小時，出血量僅650c.c.，病人在9天內能夠出院。

亞大附醫放射科主任王博民指出，除外科之外的「三箭」標靶、免疫、放射，就好比先將腫瘤開一槍見血，再讓獵犬跟軍隊進去，最後身體動員了免疫力，病人的藥就是自己的免疫力，打了6到8支，免疫力有記憶系統，不用像過往很悲催有錢吃藥，斷藥就死亡，以前存活僅3到4個月，現在可以24個月以上。

▲▼亞洲大學。（圖／記者許權毅攝）

▲▼患者吳男表示，現在再也不敢喝酒了，今日也跟醫師一同慶祝重生。（圖／記者許權毅攝）

▲▼亞洲大學。（圖／記者許權毅攝）

經過追蹤，吳男的「肝癌血清腫瘤標記指數」(PIVKA-II)也從5000多，下降到小於40的正常值範圍內，且腎臟、血糖值等各項指數也恢復穩定，顯見上述治療方式幫助患者抗癌成功。

醫師提醒，民眾若有B肝、C肝病史，且出現出現爆瘦、腹脹、莫名容易覺得累等症狀，就得提高警覺，但若真的發現癌症找上門，民眾也不用過於恐慌，因隨著醫療技術日新月異，治療方法愈來愈多，只要願意配合醫師建議，都有機會戰勝病魔，重獲新生。

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