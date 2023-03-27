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獨／高雄石頭男砸爛前擋！女駕駛坐車上嚇壞　超瞎真相曝光

▲高雄市一名男子跳上引擎蓋砸毀自己的車 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市一名男子跳上引擎蓋砸車，警方到場處理。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區一早有民眾直擊當街砸車，一名男子拿石頭跳上引擎蓋砸毀前擋玻璃，而男子施暴的過程當中，這部車內還有一名女子，民眾看到這一幕擔心女子安危，當場報警，結果真相讓人傻眼！

這起案件發生在鼓山區雄峰路前，27日上午九點有民眾報案疑似有人砸車。警方獲報後前往，但車輛已離開。據目擊民眾表示，看見一輛汽車在雄峰路上走走停停的，車內不時發生男女的吵架聲，沒多久就看見從車內下來一名男子，不斷大聲咆哮怒罵三字經，接著撿起路邊石頭，跳上汽車前方引擎蓋上，直接砸向前檔玻璃，隨後又再回到車內，民眾怕女子有危險，趕緊報警求助，而過程中，剛好有一名路邊收費員正在開停車單，他見警方未到趕抵現場，只好先行跟隨並通知警方。

▲高雄市一名男子跳上引擎蓋砸毀自己的車 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲民眾直擊拍下高雄市一名男子跳上引擎蓋砸車 。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方偵辦之後發現原來坐在車內的女子，跟砸車男子是情侶關係，男子一早起床後發現自己的車輛不見，以為被人偷走也向警方報案，後來調閱監視器後發現是女友開走，這讓陳姓男子非常火大，所以找到女友，雙方就在現場大吵一架，過程中男子跳上引擎蓋還砸車，被民眾目擊。

現在警方已經找到這對情侶，通知到派出所說明，確認張姓女子安全，也沒有受傷，現在全案依照程序通報家庭暴力事件處理。

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