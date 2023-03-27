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社會 社會焦點 保障人權

不讓座就亮刀！北捷黑名單「阿北」遭通緝　捷運站旁落網

記者張君豪／台北報導

台北市捷運系統近年來出現一名綽號「阿北」的林姓男子，根據警方調查，現年71歲的林男經常攜帶尖刀、剪刀等利器在捷運上或路旁揮舞，作勢攻擊其他民眾，早已成為北市捷運警察及捷運站轄區分局的常客，2月26日文山二分局景美所警員巡邏時，發現林男又持刀在捷運站旁逛大街，警方盤查發現他因涉傷害案件遭通緝，依職權將他逮捕歸案。

▲綽號阿北的林男經常在北市捷運站內持刀恐嚇民眾，身背傷害通緝遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

北市捷運警察及文山二警方指出，綽號阿北的林男經常在捷運松山新店線出沒，並隨身推著台灣獨立標語的手推車，幾乎線上巡邏警員都曾目睹過他的身影。警方指出：林男脾氣暴躁，搭捷運經常主動要求其他乘客讓座，如果對方不理就會掏刀揮舞，嚇得通勤旅客報警求救。

▲綽號阿北的林男經常在北市捷運站內持刀恐嚇民眾，身背傷害通緝遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲綽號阿北的林男經常在北市捷運站內持刀恐嚇民眾，身背傷害通緝遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方查出他近年遭移送案次數甚多，但態度依然故我，也因此成為捷運公司的列管黑名單，只要林男進入捷運站，捷運公司就緊急通報警方全程陪同，直到他出站為止，捷運公司、警方無奈，也僅能派遣警力戒護，保護其他通勤民眾安全。

文山二分局景美所警員余易展2月26日下午將他查獲逮捕歸案，警方調查林男並無固定住處，戶籍設在戶政所導致地檢署、法院開庭傳票他均未收到，因此只要持刀鬧事遭移送，幾乎就會遭院檢通緝，警訊後將他依傷害案通緝犯身犯移送台北地檢署歸案。

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