女狂灌烈酒喝到斷片　醒來「腿恐怖腫爛」一姿勢害差點截肢

▲女子因為喝太醉，搞到自己差點被截肢。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

加拿大36歲女子安德森(Julia Anderson)和朋友聚會時喝到斷片，隔天醒來發現自己的雙腿腫成平常的2倍大，而且腫到無法走路，緊急就醫發現事發原因竟然與她的「睡覺姿勢」有關，後來嚴重到組織壞死，差點失去一條腿。

居住在安大略省的安德森，2020年2月因為喝得太醉，竟然因此導致自己被截肢，即使事發至今已經3年，她仍飽受嚴重的神經性損傷，晚上睡覺時常被痛醒。

安德森表示，她只記得當晚和朋友喝了很多伏特加，回家後就立即睡死，70歲母親桑德拉(Sandra Anderson)前來查看她時，發現她臉部朝下，整個人蜷曲在自己的腿上昏迷，趕緊把她叫起來發現她無法移動。

This is absolutely awful. Poor lady. Her warning is not to drink so much, and also try and sober up, prior to going to sleep. https://t.co/SdOXUxMnTl — Lord Timevirus (@Communista2) March 26, 2023

安德森送醫發現她的腿已經腫成平時的2倍，身體其他部位也很腫脹，醫生認為由於她整晚都壓在自己的腿上，導致血液不循環，肌肉組織缺血壞死，罹患名為腔室症候群(Compartment Syndrome)的病症，嚴重有可能因此喪命。特別的是，這種病症通常發生在車禍或是嚴重運動傷害的患者，像安德森是因為睡覺姿勢導致的案例十分罕見。

情況危急的安德森在多倫多市Michael Garron 醫院接受手術，又在加護病房接受2周治療，好不容易才脫離險境，然而即使住院長達5周後出院，腿部仍時常感到劇痛，讓她常常痛到無法下床，至今仍沒有完全康復。

安德森表示，雖然腿部仍然很痛，但她很慶幸躲過截肢命運，「我常常覺得自己很蠢，竟然因為喝到斷片搞成這樣，不過隨著時間過去，我現在比較能釋懷，這種事情有可能發生在任何人身上」，希望能幫助提醒大眾，喝酒不要過量以免發生危險。