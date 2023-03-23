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女整理棉被鑽出「2m長東部棕蛇」　畫面曝光網崩潰：把床燒了！

女整理棉被鑽出「2m長東部棕蛇」　畫面曝光網崩潰：把床燒了！（圖／翻攝自Facebook／Zachery`s Snake and Reptile Relocation）

▲女發現世界第二毒蛇竟然睡在她床上。（圖／翻攝自Facebook／Zachery's Snake and Reptile Relocation

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子進臥室打算更換床單時，竟然在床上發現一條近2公尺的巨蛇正在蠕動，嚇得她趕緊打電話向捕蛇專家求救，事後得知蛇竟然是有世界第二毒蛇稱號的東部棕蛇(Eastern Brown Snake)，慶幸自己逃過一劫。

事件20日發生在昆士蘭州黃金海岸市以西的卡爾巴(Kalbar)，捕蛇專家理查茲(Zachary Richards)表示，「當我抵達時，女屋主在外面等我，我走進臥室時發現，她用毛巾把門縫堵住，好讓蛇無法逃脫，結果我一推開門，就看到蛇在床上盯著我」。

從現場照片中可看到，這條近2公尺長的大蛇出現在床上，模樣看起來十分慵懶，是有世界第二毒蛇稱號的東部棕蛇，東部棕蛇的毒液傳染力十分快速，被咬後只要15分鐘就會出現頭痛、30分鐘則會凝血功能異常，在澳州被毒蛇攻擊死亡的人中，超過60%都是被東部棕蛇咬傷。

照片發表後獲得上千人留言按讚，許多網友驚嚇表示，「天啊，如果是我的床我會立即休克」、「今晚不敢上床睡了」、「我會直接把那張床燒了」、「蛇看起來很享受」。

理查茲表示，由於近來天氣變得溫暖，導致蛇闖進民宅休息，或者蛇可能真的只是想在床上舒服睡一覺，大讚屋主的處理方式十分正確，才沒有人受傷，「如果你遇到蛇，趕緊遠離牠，或是在安全情況下把牠限制在房間中，這樣有助我們能更快抓到牠」，後來已將東部棕蛇帶到森林中野放。

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