紐時：推特原始碼外洩　「被公開放上網」長達數月！恐引駭客攻擊

▲推特驚傳原始碼外洩數月，高層主管直到最近才發現。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

推特原始碼驚傳外洩。美國《紐約時報》援引一份法律文件，推特（Twitter）公司24日向軟體開發人員網路協作平台「GitHub」發送版權侵權通知，原因是平台一名用戶未經允許分享推特部分原始碼（Source code）。儘管當天收到要求後GitHub隨即刪除了相關內容，但有可能已經上傳好幾個月，恐遭駭客惡意利用。

根據紐時、CNBC等報導，用於運行推特系統的程式代碼片段日前被外洩至網路上。推特3月24日向GitHub發出法律傳票，稱協作平台上一名叫做「FreeSpeechEnthusiast」的匿名用戶未經允許分享了推特原始碼的節錄，而傳票目的是要找出分享和下載這段原始碼的人員。這些文件已經提交至美國加州北區地方法院。

GitHub向CNBC證實，當天收到通知後已遵從推特要求，立即刪除了「推特平台與內部工具的專用原始碼」。紐時指出，目前不清楚原始碼在網路上發布了多長時間，但似乎已經好幾個月。兩名了解內部調查情況人士表示，推特已開始進行調查，高管們猜測，負責人員可能已在去年離職。他們還說，推特高管是直到最近才得知原始碼外洩的事情，其中一個擔憂是，若這些代碼包含安全漏洞，可能會讓駭客或有心人士找到取得用戶資訊或關閉網站的方法。

推特目前尚未正式作出回應，但老闆馬斯克（Elon Musk）此前曾表示，推特將在3月31日開放「推薦推文」的原始碼，他估計大家會發現一些「愚蠢的」問題，而讓原始碼透明化初期可能會出現「令人難以置信地尷尬」，但最終應該有助於改善用戶體驗。