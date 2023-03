寵物犬領養24小時變「食人猛獸」　媽目睹3歲女兒右臉被吃下肚

▲女子剛領養的寵物竟然吃人肉。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國路易斯安那州女子蕾貝卡(Rebekka Bolline)從收容中心領養了一隻可愛小狗,沒想到其實領養到一隻「食人猛獸」,因為她隔天發現寵物犬竟然正在啃咬3歲女兒艾蜜莉(Emily Roark)的臉,而且還把人肉吃下肚。

蕾貝卡表示,由於女兒艾蜜莉很想要一隻寵物犬,所以她從收容中心收養了3歲混種犬Tater Tot,沒想到領養不到24小時就發生慘案,當時她們一起坐在客廳地板上,艾蜜莉輕輕摸著Tater Tot的背,沒想到狗一回頭突然就咬了孩子的臉。

Toddler loses half her smile after she is savaged by rescue pup that 'ate some of her face' https://t.co/ban3w44f2s