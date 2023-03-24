寵物犬領養24小時變「食人猛獸」　媽目睹3歲女兒右臉被吃下肚

▲女子剛領養的寵物竟然吃人肉。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州女子蕾貝卡(Rebekka Bolline)從收容中心領養了一隻可愛小狗，沒想到其實領養到一隻「食人猛獸」，因為她隔天發現寵物犬竟然正在啃咬3歲女兒艾蜜莉(Emily Roark)的臉，而且還把人肉吃下肚。

蕾貝卡表示，由於女兒艾蜜莉很想要一隻寵物犬，所以她從收容中心收養了3歲混種犬Tater Tot，沒想到領養不到24小時就發生慘案，當時她們一起坐在客廳地板上，艾蜜莉輕輕摸著Tater Tot的背，沒想到狗一回頭突然就咬了孩子的臉。

Toddler loses half her smile after she is savaged by rescue pup that 'ate some of her face' https://t.co/ban3w44f2s — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) March 23, 2023

蕾貝卡嚇得趕緊讓狗和女兒分開，好不容易才讓狗鬆口，送醫治療發現女兒右臉頰被啃食，「她的臉被咬得很嚴重，狗還吃了她一部份的肉」，嚴重肌肉損傷導致毀容，雖然已於17日出院，但療程仍未結束，以後有可能再也無法微笑。

蕾貝卡表示，女兒和Tater Tot在一起時互動十分親暱，寵物犬甚至讓孩子親吻鼻子，完全不理解為何會突然咬人，雖然收容所告知寵物犬是拉布拉多與獵犬混種，但她懷疑可能也有混到比特犬，嚇得她以後再也不敢養狗。

▼狗咬人導致女童臉部嚴重受損。（圖／示意圖／CFP）