馬英九明年想選國民黨主席？　郭正亮分析大陸行影響

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九27日將出發大陸展開「祭祖和平之旅」。前立委郭正亮分析，我國目前主流民意，對於兩岸關係，第一就是拒統，第二是要交流對話，第三則是避戰，能不能贏得民心就是看各黨在這三大項目的總分，馬英九此行能否為國民黨加分還有待觀察，但國民黨若贏得2024大選，他有意要選黨主席。

馬英九訪陸行程第一天短暫過境上海直奔南京，28日前往中山陵拜謁國父孫中山，預計發表重要演說。這次行程安排南京、武漢、長沙、重慶、上海多地參訪，除了回老家祭祖，主軸緊扣回顧抗戰歷史，將走訪國民政府首都南京總統府、拉貝故居，南京大屠殺紀念館，武漢辛亥革命武昌起義紀念館、南嶽忠烈祠、抗戰中國戰區第四受降區儀式所在地、重慶抗戰遺址博物館、張自忠烈士陵園，最後回上海參訪四行倉庫、和平飯店和豫園做結尾。

郭正亮在《下班瀚你聊》表示，馬英九今年1月1日就發表言論，反駁「備戰才能避戰」，他認為備戰跟謀和要同時進行，而他此行就是要謀和，降低戰爭風險，他的邏輯是清楚的。

郭正亮說，馬英九是要祭祖，但會不會外溢出其他政治意涵，是有可能的，雖然現在此行是加分還是減分仍不清楚，但據他了解，馬英九明年想選國民黨主席。

郭正亮指出，馬英九希望能有「馬習二會」，當了黨主席，尤其執政黨主席，這才有意義，如果國民黨2024大選打贏，現任黨主席朱立倫能去其他位子，而黨主席就讓有歷史使命感的人去當。