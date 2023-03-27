國民黨總統徵召最快4月底定　侯友宜、郭台銘入約見名單

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨確定總統候選人採徵召方式產生，黨內人士預期提名程序有望提前，最快4月就能確定人選。此外，國民黨祕書長黃健庭表示，黨中央已確定會在本周與中廣董事長趙少康會面，新北市長侯友宜以及鴻海創辦人郭台銘等人，後續也一定會安排見面。

▲侯友宜目前尚未明確表態是否參選2024總統大選。（資料照／記者許靖騏攝）

被泛藍陣營視為最強人選的侯友宜，最近民調支持度持續下墜，甚至傳出黨內開始出現「疑侯論」。雖然國民黨已在上周拍板採取徵召方式產生總統候選人，但按照黨主席朱立倫規劃，預計6月間才會徵召並表態，到時候「最強母雞」是否還能振翅高飛，讓許多藍營支持者相當擔心。

根據《自由時報》報導，國民黨內部預估會加速徵召時程，最快4月就能確定人選；傳聞，侯陣營的主流意見是打算等到6月新北市議會總質詢結束，再投入2024總統大選，但近期因為遲遲沒有表態，導致民調下降，內部人士也分為兩派意見，一派人認為應該維持原先的規劃，另一派人則覺得可以提前表態，侯本人則還未做出決定。

▲國民黨中央後續也將約見郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

此外，國民黨祕書長黃健庭上周與孫文學校總校長張亞中會面，針對黨內2024年總統人選徵召制度進行討論，接著，黨中央將在本周約見趙少康，之後包含郭台銘、侯友宜等人也都將安排會面。黃健庭表示，主要是因為過去張亞中、趙少康曾主張黨內需要初選，所以特別安排先與他們說明，「其他人選也當然會見，但目前仍未安排」。

侯友宜26日也表示，自己與朱立倫隨時可以電話聯絡，會同心齊力面對挑戰，同時也謝謝這段時間許多好朋友都有給關心鼓勵，大家都是希望為人民為國家多做事。