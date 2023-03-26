88槍案「迴力鏢」　民進黨：國民黨與黑金是共同體

▲王文宗為學甲慈濟宮董事長，被指曾任馬英九後援會長、朱立倫後援會長。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台南學甲88槍案，檢警昨拘提幕後主使、前學甲鎮民代表會主席王文宗，引發地方政壇譁然。民進黨發言人卓冠廷26日質疑，國民黨與黑金根本是共同體，新北市長侯友宜不是最會嘴巴喊反黑金復辟嗎？不是每次都表現的最清高嗎？一副不和國民黨同路的樣子，請問侯面對此案的立場態度是什麼？作為中央提名委員會的成員侯友宜此刻請立即出面表態，而不是悶不吭聲躲起來。

民進黨立委王定宇、林楚茵、郭國文等人陸續指控，王文宗為國民黨樁腳，同時也是國民黨學甲區的主任和統促黨的成員，王過去不但是前總統馬英九後援會的會長、國民黨主席朱立倫後援會的會長，也在謝龍介在去年選台南市長時擔任重要的輔選角色。

不過，國民黨日前發出3點澄清聲明指，朱立倫不認識王文宗；王也未擔任馬英九、朱立倫競選總統時的後援會長；國民黨堅持反黑金。

對此，卓冠廷今天表示，國民黨部份人士及特定媒體，過去不斷惡意操作88槍擊案，現在事實擺在眼前，全案跟國民黨人士相關，但謝龍介卻第一時間立刻切割，實在離譜。

卓冠廷說，就算切割也切不斷真相，凡走過必留下痕跡，王文宗是台南市學甲慈濟宮董事長，在地方與國民黨關係匪淺，他是馬英九、朱立倫、謝龍介等藍營候選人在學甲區的選舉支柱，曾陪同參拜寺廟、車隊掃街；也曾任馬英九學甲後援會會長、朱立倫總統競選學甲總部主委，更是國民黨前選策會成員李全教的合作夥伴，擔任中國國民黨第20屆中央委員、第20屆全國黨代表，如此複雜密切的關係，顯示國民黨與黑金根本是共同體。

為此，卓冠廷再次呼籲，王文宗與國民黨關係密切，所有職務頭銜都與國民黨有關，朱立倫應該立即出面說清楚國民黨和王文宗的關係，還有馬英九跟王文宗之間的關係，清楚對外說明，另外，大喊黑金復辟的侯友宜，現在人又在哪裡，很多人在等侯友宜用臉書再次表達立場態度，國民黨跟王文宗的關係敢切割撇清嗎？