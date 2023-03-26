吸引青年返鄉發展！花蓮2處閒置建築　活化空間導入商機

▲原為日治官員廳舍的花蓮國軍英雄館，後為「公教協會」辦公室。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助青年發掘在地亮點及文化底蘊，進而實現創生創業的願景，花蓮縣長徐榛蔚25日會同民政處長明良臻會勘多處閒置建築空間，期盼能藉由空間活化和運用，促進花蓮產業發展與就業機會。

徐榛蔚首先會勘位於花蓮市公正街的閒置建築，原為日治官員廳舍，1969年轉身為「花蓮國軍英雄館」，1987年為「公教協會」辦公室。而未來本區將導入創新商業模式，發展青年商業實驗空間，並整合周遭商圈夥伴、社區協會等經濟活動資源，厚積地方創生商業動能與人才交流，產生共好效應，利於推動青年地方創生事業。

民政處長明良臻表示，為鼓勵青年投入地方創生行動，共同宣揚地方共好價值，目前青發中心規劃與附近社區發展單位及深耕花蓮之ESG企業，共同落實空間永續價值與公共參與，提供當地民眾共好價值認同感，藉由將閒置空間轉為多功能創生創業場域，發覺在地永續品牌、強化在地共好合作模式，吸引及培育更多青年返鄉發展。

接續前往花蓮市中興路閒置建築，鄰近石雕博物館、美術館、演藝廳、花蓮陶藝協會等，可謂花蓮文化藝術發展的中心地帶，縣府希望藉此地理優勢，打造藝匠創生館推廣陶瓷工藝，聚集花蓮知名陶藝家辦理相關課程體驗，以成為「綠色設計」、「永續經營」的實驗空間為基礎，創造「在地工匠職人」資料庫及建立在地人與自然和諧共生的生活型態。

青發中心指出，營運計畫將「藝匠創生」做為核心，以藝匠創生館為中心，導入並媒合各項外部資源，群聚花蓮工藝文化產業，以同心圓方式向外擴散，提升花蓮工藝產業市場效益。另結合在地石材產業合作，以永續、循環經濟等環境議題為發展重點，重新賦予多餘或廢棄石材新生，翻轉花東生活器物的新意象，提升在地石材產業文化價值。